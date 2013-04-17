ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Финансовые итоги дня: МВФ рекомендует Украине спланировать приватизацию нескольких госбанков», в котором подает анализ основных экономических событий за 16 апреля…

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: ДТЭК выплатил дивиденды, "Сварог Вест Груп" собралась на IPO, а трубники поругались с Россией» пишет: Большинство украинских компаний подсчитывали прибыли и убытки, распределяли дивиденды, объявляли об оптимистичных планах на будущее и отбивали очередные антидемпинговые скандалы…

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Быстрее, выше, сильнее» пишет: Сложная экономическая ситуация в мире и стране не является для правительства поводом отказываться от завышенных прогнозов основных бюджетных показателей на 2014-2015 годы. Как стало известно "Ъ", в следующем году в Кабинете министров прогнозируют ежегодный рост ВВП на 3% и налоговых поступлений на уровне 42%. Доходы казны рассчитаны при условии принятия закона о контроле над трансфертным ценообразованием, налога на богатство и прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Эксперты уверены, что такие ожидания не имеют ничего общего с реальностью…

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Всех позади» пишет: По данным Международного экономического фонда, в этом году Украину можно считать экономическим аутсайдером среди стран СНГ и Восточной Европы. Согласно последнему отчету World Economic Outlook, так же плохо обстоят дела только в Венгрии, а хуже — лишь в Хорватии. Фонд ухудшил прогнозы практически для всех крупнейших стран, и улучшения стоит ожидать не ранее 2014 года. Однако в Украине ситуация осложняется задержкой с проведением структурных реформ, отмечают эксперты…

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Есть розница» пишет: Темпы роста розничного товарооборота в Украине превзошли ожидания участников рынка. За I квартал розничными компаниями было продано товара на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На руку рознице сыграл отложенный спрос — украинцы были сдержанны в расходах по причине ожидания девальвации гривны…

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Издание «Сегодня» в публикации «Что сделала и чего не сделала Украина для подписания Ассоциации с ЕС» пишет: Сегодня у Украины — большой евродень. Европарламент запланировал на среду слушания и принятие резолюции по упрощению визового режима с нашей страной. Также ожидается прибытие в Киев инспекторов, которые будут проверять выполнение Украиной условий подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, известных как «19 условий Фюле». Правда, как сообщил нам источник в структурах ЕС, количество этих условий уже сократилось с 19 до 11 (в основном, из-за объединения дублировавших друг друга пунктов, но взамен появились и новые)…

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Золотая лихорадка": налетай - подешевело» пишет: Золото дешевеет, но это - повод не паниковать, а подумать о том, как прикупить его при низкой стоимости. В течение 3-5 лет цены снова подымутся. Так что золотые монеты остаются интересным инвестинструментом в условиях, когда доллар стоит на месте, а игра на курсе не удовлетворяет запросы инвесторов, желающих получить больший доход…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Дерипаска ищет покупателей на сочинский порт» пишет: «Базовый элемент» Олега Дерипаски ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продажи им доли в Имеретинском порту…

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Издание «Ведомости» в публикации «Вкладчики крупнейших банков Кипра потеряют 8,3 млрд евро» пишет: Потери крупных вкладчиков кипрских банков могут оказаться на 2 млрд евро меньше, чем ожидалось…

(УНИАН)