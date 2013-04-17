Кабмин обещает ужесточить наказание чиновников за нарушения при проверках

Кабинет министров Украины предлагает ужесточить ответственность чиновников контролирующих органов за нарушения при проведении проверок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства Михаил Бродский на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, соответствующий законопроект, который предусматривает штраф при первом нарушении в размере 850 - 1 700 грн и во втором варианте – 2 500 грн, был одобрен в среду, 17 апреля, на заседании Кабинета министров.

«Я предлагал первый раз – штраф, второй раз – увольнение. К сожалению, такой вариант не прошел, и у нас первый раз – это один штраф 850 - 1 700 грн, второй раз – увеличивается штраф до 2 500 грн, и мы можем подать предложение руководству об увольнении этого чиновника», - сказал М.Бродский.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины намерено во втором квартале 2013 г. сократить количество проверок на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 1,4 тыс. субъектов хозяйствования.

Инициатива постепенного сокращения проверок и использования электронного аудита в настоящее время обсуждается с предпринимателями.

Министр доходов и сборов Александр Клименко подписал план-график проведения налоговых проверок во ІІ квартале 2013 года, в котором сохранена тенденция к их сокращению. При этом по результатам первого квартала плановые проверки сократились на 24%. В 2012 году объектами проверки стали 8 тыс. предприятий всех форм собственности.