Янукович освободил Пинского с должности замминистра экономического развития и торговли
16:14, 17 апреля 2013Разное
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Виктор Янукович
Президент Украины Виктор Янукович освободил Александра Пинского с должности заместителя министра экономического развития и торговли Украины.
Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Президент назначил А.Пинского заместителем министра экономического развития и торговли в октябре 2012 года.
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