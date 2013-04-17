Янукович освободил Пинского с должности замминистра экономического развития и торговли

Президент Украины Виктор Янукович освободил Александра Пинского с должности заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, Президент назначил А.Пинского заместителем министра экономического развития и торговли в октябре 2012 года.

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