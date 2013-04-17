Анонс на 18 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится сессия Общего собрания Национальной академии наук Украины, посвященная итогам деятельности НАНУ в 2012 году. Будут представлены основные результаты фундаментальных и прикладных исследований научно-исследовательских учреждений Академии, итоги их участия в решении актуальных государственных проблем: энергосбережения и энергоэффективности, безопасного функционирования ядерно-энергетического комплекса, модернизации сельского хозяйства, здравоохранения и др. В отчетном докладе президента Академии и выступлениях ученых будут представлены конкретные научные разработки, готовые к внедрению в области экономики и различные сферы общественной жизни.

* Состоится очередное заседание НКРСИ. Вопросы: Рассмотрение заявлений субъектов хозяйствования о лицензировании. О ведении Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. О ведении Реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования и др.

* Круглый стол на тему: "Содействие внедрению экологически дружественных технологий". Вопросы: Экологически чистые технологии переработки отходов, очистки сточных вод; Уменьшение выбросов в атмосферу; Экологическая биотехнология и техническая биоэнергетика; Внедрение ресурсосберегающих технологий в различных отраслях экономики.

* Круглый стол на тему: «Сможет ли Украина стать энергетически независимым государством?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Трехсторонний консорциум Украина-РФ-ЕС по управлению украинской ГТС: миф или реальность? Кто в итоге будет владеть украинской ГТС? Сколько будет стоить российский газ для Украины в среднесрочной перспективе? Правда и мифы о «Южном потоке». Сможет ли РФ обойтись без украинской ГТС? Когда в Украине будет добыт первый кубометр сланцевого газа? Поможет ли Украине опыт Польши в «сланцевом вопросе»? Участники: Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам; Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова; Валерий Боровик, глава правления альянса «Новая Энергия Украины»; Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий; Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Пресс-конференция на тему: "Украину ожидает новый кризис на рынке недвижимости? Монополизации рынка оценки продолжается?”. Организатор - портал 3Doma.ua. Участники: Светлана Бовсуновская, президент ВОО “Лига экспертов Украины”; Андрей Гусельников, вице-президент ВОО “Лига экспертов Украины”; Алексей Амфитеатров, председатель совета ВОО “Украинское товарищество оценщиков”; Александр Бондаренко, президент ВОО “Фиабси - Украина”; Валерий Шевченко, зам.председателя ВОО “Ассоциация специалистов оценки”; Александр Драпиковский, директор центра организации и экономики городского землепользования; Андрей Филин, руководитель интернет - портала независимых оценщиков “Окна”.

* В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины состоятся консультации с общественностью на тему: «Современное состояние и перспективы развития лицензирования строительных работ».

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Руслана Крамаренко, Алексея Чернышова и Наталии Доценко-Белоус на тему: "Индустриальные парки: перспективы для Киева". Вопросы: Индустриальные парки как элемент инновационной индустриальной инфраструктуры; Потенциал Киева для создания индустриальные парков; Правовые аспекты создания и функционирования индустриальных парков в городе Киеве.

* Состоится подписание Соглашения о партнерстве между Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Украины. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель ТПП Украины Геннадий Чижиков, вице-президенты УСПП и ТПП Украины, предприниматели и др.

* 13-00 - в УНИАН состоится пресс-конференция, инициированная авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины» и посвященная истории взаимоотношений и корпоративного спора между авиакомпанией МАУ и компанией «Свиспорт Интернешнл» относительно ООО «Свиспорт Украина». К участию приглашены: представители компании «Свиспорт Интернешнл», представители Посольства Швейцарии в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 238 26 97, press.service@ps.kiev.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый cтол на тему: "Инвестиционные возможности для частных инвесторов в 2013 г.: инструменты и опыт их применения". Участники мероприятия обсудят опыт применения в Украине новых инвестиционных инструментов, в частности, казначейских обязательств. Приглашены представители Нацбанка, Минфина, Ощадбанка, коммерческих банков, инвестиционных компаний, независимые эксперты и аналитики.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. Вопросы: Последствия приватизации предприятий, имеющих производственную кооперацию с шахтами (ПАО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «Львовская угольная компания») и перспективы реформирования угледобывающего комплекса западного региона Украины. (Принятие Решение по результатам выездного заседания рабочей группы 10-11 апреля); О перечне предприятий, планируемых к приватизации в 2013 году.; Информация Фонда госимущества Украины о состоянии выполнения Решений Комиссии и комплексного плана мероприятий по урегулированию проблемных вопросов АО «Машиностроительное производственное объединение «Орион». Информация Фонда госимущества Украины о о приватизации ПАО «Киевэнерго».

* 16-00 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Афера века вокруг 43-го международного конгресса "Апимондия": кто присвоил средства пчеловодов?". Речь пойдет об афере века вокруг 43 международных конгресса "Апимондия" в Украине, который состоится 29.09.12-4.10.13. Участники пресс-конференции и темы докладов: Владимир Горишник, вице-президент союза пчеловодов Украины: "Апимондия - событие всемирного значения на уровне Евро 2012"; Василий Барабаш, председатель Украинской гильдии медоваров: "Сотрудничество оргкомитета Апимондии с общественными организациями"; Виктор Ющенко, президент 43 международного конгресса "Апимондия": "Попытка "прихватизации" средств Апимондии", Сергей Уласик, председатель правления "Братства пчеловодов Украины": "Искривление ситуации в "Братстве пчеловодов Украины" вокруг проведения Апимондии 26 октября - 3 ноября 2013 года"; Петр Шелех, член Совета союза пасечников Украины: "Меморандум между Союзом пчеловодов Украины и "Братством пчеловодов Украины" об организации и проведении Апимондии. Решение о создании оргкомитета"; Людмила Денсюк, КГГА: "Организация инфраструктуры проведения 43 международного конгресса", Сергей Полищук, проф.аграрного университета: "Наука и образование. Научные программы Апимондии»; Николай Данилейко, член Совета" Братства пчеловодов Украины: "Проблемы и перспективы Апимондии" (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится «Украинский облигационный конгресс». В работе примут участие представители Министерства финансов, НБУ, НКЦБФР, международных банков (Deutsche Bank, UBS, ЕБРР), ведущих украинских банков (Сбербанк, Сбербанк России (Украина), Альфа-Банк Украина), инвестиционных компаний (Инвестиционный капитал Украина (ICU) , Драгон Капитал), крупнейших эмитентов (Аэропорт Борисполь, Укрзализныця, Концерн Хлебпром), а также Киевского и Харьковского горсоветов.

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