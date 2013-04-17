ТОП-10 (17 апреля)

Круглый стол по созданию газового консорциума состоится 3 мая в Брюсселе

Прибыль банков Украины выросла в 1,8 раза - до 3 млрд грн

Розничный товарооборот в Украине вырос на 13,4%

Киевсовет внес изменения в бюджет столицы, распределив 1,5 млрд грн госсубвенции

Правительство перенесло рассмотрение параметров Госбюджета на 2014-2015 гг.

«Укртрансгаз» заплатит «Нафтогазу» 6 млрд грн за газ для собственных нужд

Спад промпроизводства в Украине в 1-м квартале составил 5%

Украина договорилась с Китаем о совместном производстве тракторов

Госценинспекция будет осуществлять контроль за регулированием цен - указ

Украина в 1-м квартале сократила добычу газа до 5 млрд кубометров

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Круглый стол по созданию газового консорциума состоится 3 мая в Брюсселе

Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы, планируется провести 3 мая в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в среду на брифинге в Кабинете министров.

«Круглый стол планируется, и он состоится 3 мая в Брюсселе», – сказал министр, отвечая на вопрос УНИАН.

Э.Ставицкий также уточнил, что председательствовать в ходе круглого стола будет он и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

По словам главы Минэнергоугля, на сегодняшний день уже разосланы приглашения потенциальным участникам круглого стола, в том числе «Газпрому». «Разосланы приглашения всем ведущим компаниям, в том числе и «Газпрому», для того, чтобы обсудить вопрос о модернизации ГТС. Я бы сказал даже о влиянии Украины и построении восточноевропейского хаба на территории Украины именно с непосредственным участием наших коммуникаций – ГТС и хранилищ», - отметил министр.

Он также сообщил, что на сегодняшний день вопрос о формате создания консорциума продолжает обсуждаться как с европейской, так и с российской сторонами.

«Мы ведем переговоры как с нашими российскими коллегами, так и с европейскими для того, чтобы найти ту модель, которая обеспечит в первую очередь гарантированный транзит для Европы, который мы обеспечиваем сейчас, и во вторую очередь – непосредственное участие Украины во всех процессах, связанных с транзитами», – сказал Э.Ставицкий.

Напомним, в конце марта Э.Ставицкий заявил, что вопрос создания газотранспортного консорциума будет решен во время проведения круглого стола через несколько недель.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

14 марта Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 марта заявил, что ЕС до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

22 марта президент Российского газового общества Валерий Язев отметил, что Украина завела переговоры по созданию двухстороннего газового консорциума в тупик.

«Тема консорциума закрыта Украиной. Украина не хочет идти на создание двухстороннего консорциума. Мы не можем без конца стоять у двери и стучаться с просьбами пустить нас в консорциум», - сказал В.Язев.

6 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил Зурабов заявил в интервью журналистам в Киеве, что связывает снижение активности украинско-российских переговоров о создании газотранспортного консорциума с блокированием работы Верховной Рады.

По его мнению, Украина должна внести изменения в пять законов, а также внести "некоторые коррективы в свои международные обязательства" по созданию консорциума.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Прибыль банков Украины выросла в 1,8 раза - до 3 млрд грн

Прибыль банков Украины в январе-марте 2013 года составила 3,1 млн грн, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,7 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Преодолев последствия негативного влияния мирового финансового кризиса, банковская система Украины второй год подряд демонстрирует прибыльную деятельность. Прибыль банковской системы за первый квартал 2013 року превысила 3 млрд грн», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 7,8% - до 38 млрд грн, расходы - на 4%, до 34,9 млрд грн.

Также сообщается, что объем общих активов банков с начала текущего года вырос на 16 млрд грн, преимущественно за счет кредитования экономики, объем которого за указанный период увеличился на 10 млрд грн. Обязательства банков выросли на 13 млрд грн, в том числе объем вкладов физических лиц - более чем на 20 млрд грн, преимущественно за счет вкладов в национальной валюте. Срочные вклады населения выросли на 16 млрд грн, вклады до востребования – на 4 млрд грн. Объем средств субъектов хозяйствования вырос на 4 млрд грн. Капитал банков с начала года увеличился почти на 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-феврале 2013 года составила 788 млн грн, что на 34% меньше показателя января-февраля 2012 года (1,2 млрд грн).

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 марта 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков, один из которых имел лицензию санационного банка.

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Розничный товарооборот в Украине вырос на 13,4%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,4% и составил 184,91 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Винницкой области – на 16,5%, до 5,3 млрд грн, в г. Севастополь – на 16,4%, до 2,12 млрд грн, в Запорожской области – на 16,3%, до 8,66 млрд грн, в Одесской области – на 16,3%, до 11,58 млрд грн, в Луганской области – на 15,8%, до 7,62 млрд грн.

Справка УНИАН. Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2013 года против аналогичного периода прошлого года вырос на 14,8% и составил 117,47 млрд грн.

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Киевсовет внес изменения в бюджет столицы, распределив 1,5 млрд грн госсубвенции

Киевсовет принял подготовленные Киевской городской государственной администрацией предложения относительно внесения изменений в бюджет столицы на 2013 год, учитывая полученную субвенцию из госбюджета в размере 1,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 68 из 97 депутатов Киевсовета.

Как сообщил заместитель главы городской госадминистрации Руслан Крамаренко, который докладывал по этому вопросу в сессионном зале, городской бюджет получил субвенцию из государственного бюджета на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

«Мы получили в специальный фонд 1,5 млрд грн. Это значит, что в этом году мы имеем возможность удержать тарифы на существующем уровне, и киевляне могут быть спокойными. Кроме того, мы увеличили доходы спецфонда бюджета на 51 млн грн за счет поступлений в целевой фонд средств от паевого участия владельцев малых архитектурных форм, которые будут направлены на содержание и благоустройство зеленых насаждений, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети и содержанию бюветного хозяйства», – отметил Р.Крамаренко.

Кроме того, осуществлено перераспределение расходов. В частности, за счет субвенции из госбюджета на приобретение расходных материалов для заведений здравоохранения в сумме 7,2 млн грн 1,8 млн грн выделить на приобретение рентгеновской диагностической системы для поликлиники №2 Подольского района и 1,13 млн грн – на погашение задолженности за работы, выполненные в 2011 году по капитальному ремонту жилищного фонда в Днепровском районе и еще 3 млн грн, – на погашение задолженности, сложившейся на начало года, относительно финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов на выполнение городской целевой программы «Социальное партнерство».

Депутаты в то же время внесли единственную поправку по перераспределению средств в варианте, предложенном КГГА, это касалось строительства нового стадиона в Киеве на Русановке. Как настаивал на заседании сессии Виктор Гринюк (депутатская фракция “Спортивный Киев”), необходимо обеспечить финансово строительство этого стадиона, поскольку проект важен для спортивного общества. Он предложил снять средства с финансирования строительства Подольско-Воскресенского моста - 2 млн грн. Такую позицию депутата поддержали большинство депутатов Киевсовета. Остальные озвученные поправки не были поддержаны.

Соответствующие изменения в бюджете были учтены и в Программе социально-экономического развития Киева на этот год.

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Правительство перенесло рассмотрение параметров Госбюджета на 2014-2015 гг.

Кабинет министров перенес рассмотрение параметров Государственного бюджета на 2014-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщила первый заместитель главы Администрации Президента, представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

По ее словам, параметры Государственного бюджета на 2014-2015 годы необходимо уточнить, и они отправлены на доработку.

При этом И.Акимова не назвала конкретные цифры, которые рассматривались правительством.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров Украины планирует дефицит госбюджета в 2014 году в пределах 3% ВВП при ожидаемом дефиците госбюджета в 2013 году на уровне 3,2% ВВП. Об этом говорится в проекте постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Также Кабинет министров Украины прогнозирует рост ВВП в 2014 году на уровне 3% при ожидаемом росте ВВП в 2013 году на уровне 3,4%.

На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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«Укртрансгаз» заплатит «Нафтогазу» 6 млрд грн за газ для собственных нужд

Оператор отечественной газотранспортной системы «Укртрансгаз» заплатит своей материнской компании «Нафтогаз Украины» 6,013 млрд грн за природный газ для обеспечения своих производственно-технологических нужд.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» планирует закупить на эти цели 1,4 млрд куб. м газа.

Таким образом, для компании данный газ обойдется примерно в 536 долл. за 1 тыс. куб. м Место поставки – подземные хранилища компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года «Укртрансгаз» закупил у малоизвестной частной компании «Лидергаз» (Киев) 570 млн куб. м природного газа для собственных нужд на сумму 2,407 млрд грн.

В конце марта 2013 года НАК «Нафтогаз Украины» подала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с компании «Укртрансгаз» 5,145 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Спад промпроизводства в Украине в 1-м квартале составил 5%

В Украине спад промышленного производства в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года составил 5,2%, по сравнению с февралем 2013 года промпроизводство выросло на 11%, а по итогам января-марта 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в марте (к марту 2012 года) рост зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,5%, в частности, в добыче металлических руд – на 3,3%, при этом в добыче нефти и добыче каменного и бурого угля зафиксирован спад в 3,3% и 0,5% соответственно.

Также рост зафиксирован в производстве основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов – на 17,6%; производстве изделий из дерева, бумаги и полиграфической деятельности – на 1%; производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования — на 0,7%.

В целом, в марте 2013 года против марта 2012 года большинство отраслей показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве электрического оборудования – на 38,3%, производстве химических веществ и химической продукции – на 23%.

В металлургическом производстве спад составил 7%, в машиностроении – 20,3%.

Также сообщается, что в марте 2013 года против марта 2012 года в распределении электроэнергии, газа и пара зафиксирован рост в 0,5%, против февраля 2013 года – в 8,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года составил 6%, с январем 2013 года – 0,6%, а по итогам января-февраля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) – 4,8%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Украина договорилась с Китаем о совместном производстве тракторов

Украинское государственное предприятие «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» и китайские компании Citic Inernational Corporation Сo., Ltd и CHAINA YTO Inernational 10 апреля подписали договор о производстве и поставке в Украину тракторов YTO – ПМЗ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, компании определили модельный ряд, объемы производства и источники финансирования. Так, согласно достигнутым договоренностям, китайская сторона будет способствовать привлечению правительственных кредитных средств для реализации указанного проекта.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация, в которую вошли производители сельскохозяйственной техники, ученые и научные работники, 8-9 апреля провела переговоры с представителями китайских компаний с целью привлечения инвестиций из Китая в сельхозмашиностроение Украины.

По данным Кабмина, для стабильного увеличения объемов производства сельхозпродукции необходимо обновление парка сельхозмашин, которое предусматривает ежегодное введение в эксплуатацию 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 35 тыс. тракторов, более 2,5 тыс. посевных комплексов в агрегате с тракторами и другой сельскохозяйственной техники.

Справка УНИАН. Компания Citic Inernational Corporation Сo., Ltd входит в состав государственной инвестиционной компании Китая CITIC Group. На сегодняшний день CITIC Group реализует проекты во всем мира на более, чем 20 млрд долл.

По данным Государственной службы статистики, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году.

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Госценинспекция будет осуществлять контроль за регулированием цен - указ

Президент Украины Виктор Янукович отнес к основным задачам Государственной инспекции по контролю за ценами осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на сайте Президента.

Кроме того, Президент поручил Госценинспекции предотвращать нарушения в сфере ценообразования и устранять их.

Госценинспекция будет осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, субъектами хозяйствования требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен; будет предоставлять органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, субъектам хозяйствования обязательные к выполнению предписания об устранении нарушений требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен; будет принимать решения о применении административно-хозяйственных санкций за нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Госценинспекция будет иметь право получать безвозмездно от субъектов хозяйствования, которые проверяются, копии документов и другие сведения, необходимые для осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен, документов, которые могут подтверждать их нарушения, платежных поручений, квитанций, которые подтверждают факт перечисления в бюджет средств в случае применения административно-хозяйственных санкций, а также справки, подготовленные субъектами хозяйствования по ее требованию; делать запросы и получать от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в полном объеме информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на нее функций; проводить у субъектов хозяйствования в установленном порядке плановые и внеплановые проверки; требовать от субъектов хозяйствования, которые проверяются, устранения выявленных нарушений требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Также Госценинспекция может рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также невыполнением законных требований должностных лиц Госценинспекции Украины; обращаться в суд с исками о взыскании в бюджет средств в случае принятия решения о нарушении требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен и т.п.

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Украина в 1-м квартале сократила добычу газа до 5 млрд кубометров

Добыча природного газа в Украине в январе-марте 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2% - до 5 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в марте 2013 года по отношению к предыдущему месяцу увеличилась на 13% - до 1,7 млрд куб. м.

Газового конденсата за три месяца 2013 года добыто 228 тыс. тонн - на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

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