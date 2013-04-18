В США произошел взрыв на заводе удобрений: погибли около 70 человек

Сильный взрыв произошел на заводе удобрений около города Вако в Техасе (США).

Как передает РИА «Новости», Департамент общественной безопасности Техаса подтвердил, что при взрыве на заводе удобрений пострадали более 100 человек.

«Есть подтвержденные жертвы, - сказал телеканалам представитель департамента. - И огромное количество пострадавших, более ста на данный момент».

Сотрудник департамента не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что погибли от 50 до 70 человек. По его словам, разрушены от 50 до 75 домов, а также жилой комплекс на 50 квартир, от которого остался один остов. Разрушения в городе массовые, отметил представитель ведомства. "Прямо, как Ирак или Оклахома-сити", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе удобрений ранены сотни человек. Большинство пострадавших получили осколочные ранения.

Жителей города Вест, в котором расположен завод, в радиусе одной мили от места ЧП пришлось эвакуировать. Взрыв ощущался в трех соседних городах. Причина ЧП пока не названа. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что взрыву предшествовал сильный пожар.

Власти ввели над городом бесполетную зону, чтобы не препятствовать полетам пожарных и медицинских вертолетов.

Губернатор Техаса Рик Перри распорядился мобилизовать все ресурсы штата, чтобы оказать содействие местным властям в ликвидации последствий взрыва.