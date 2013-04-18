ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: украинские молочники сдают позиции, а правительство ищет дешевый газ», в котором пишет: Газ и АПК — две ключевые темы последних лет в Украине. Сегодня именно они были главными в новостном потоке. Правда — традиционно ничего утешительного. Радуют разве что цены на недвижимость…

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Украинский бизнес нуждается в кредитах» подает анализ основных экономических событий за 17 апреля…

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Добычу делить рано» пишет: Заявления властей о подтвержденных крупных запасах сланцевого газа в Украине оказались сильно преувеличены. Компании Shell и "СПК-Геосервис", реализующие сейчас первый проект в этой сфере в Украине, заявили, что бурение только исследовательских скважин займет два-три года, и лишь тогда станет очевидно, обладает ли месторождение необходимыми запасами газа. Кроме того, проекту угрожают проблемы с экологами и общественностью…

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Всеобщая мобилизация» пишет: На рынке сотового ритейла готовится крупнейшая сделка за все время его существования. Как стало известно "Ъ", сети "Алло" и "Мобилочка" достигли принципиальной договоренности об объединении бизнесов…

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Депутаты отбивают мясо» пишет: Запрет на продажу населением мяса и молока вне специализированных рынков могут не ввести. С таким предложением выступили депутаты от Партии регионов, которые мотивируют инициативу отсутствием у государства средств на создание специальных пунктов по заготовке молока и убою животных. Эксперты отмечают, что отказ от введения запрета выгоден населению, но не агрокомпаниям…

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Издание «Сегодня» в публикации «Какие категории украинцев смогут получить бесплатный пятилетний шенген» пишет: Сегодня Европа, вероятно, сделает шаг навстречу Украине: Европарламент хочет проголосовать за упрощение визового режима для целого ряда категорий граждан нашей страны…

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Девайсы-2013: какие устройства предпочитают украинцы и как меняются вкусы» пишет: Девайсы и украинцы стали неразлучными друзьями и на работе, и дома, и в дороге. Соответственно, девайсы должны быть многофункциональными, компактными, навороченными. Смартфоны теснят мобильники, планшеты - ноутбуки. А число мобильных абонентов уже более чем на 20% превысило количество проживающих в Украине…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Вклады граждан превратят в залог по кредиту» пишет: Минфин и Центробанк рассмотрят вопрос о закреплении на законодательном уровне возможности забирать депозиты в случае просрочки по кредиту…

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Издание «Ведомости» в публикации «В контакте» сменила хозяина без предупреждения» пишет: Крупнейшая в России социальная сеть меняет хозяев. Двое из числа ее основателей — Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили продали свои 48% группе United Capital Partners Ильи Щербовича. Другим владельцам — Павлу Дурову и Алишеру Усманову воспользоваться преимущественным правом не предложили…

(УНИАН)