В Госдуме РФ не понимают, почему Евросоюз заставляет Украину делать выбор

Москва. В Государственной думе РФ обеспокоены тем, что Евросоюз ставит условием развития отношений с Украиной отказ от евразийской интеграции с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков сказал в ходе парламентских слушаний на тему: «Отношения Россия - Европейский Союз».

«Есть со стороны Евросоюза такой подход, прежде всего, к государствам на постсоветском пространстве, что они должны сделать выбор – либо они будут с ЕС, либо с Россией. Мне кажется, что такая слишком жесткая постановка вопроса создает некое поле для конфликта», - сказал А.Пушков.

По его словам, тем самым отрицается сочетание европейской и евразийской интеграции. Он считает, что эти две интеграции должны дополнять друг друга, а не восприниматься как конфронтационные.

«Мы бы хотели бы, чтобы в Евросоюзе еще раз подумали над этим вопросом, особенно это видно по отношению к Украине. Постоянное повторение, что либо Таможенный союз, либо ассоциация с Европой, вызывает беспокойство, и это осложняет выбор самой Украины», - сказал депутат Госдумы РФ.

А.Пушков уверен, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Евросоюзом и Таможенным союзом, и не надо так жестко противопоставлять их одно другому.

Напомним, в последнее время в Украине оживилась дискуссия относительно возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

В то же время, 7 февраля 2013 г. Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле отметил невозможность одновременной интеграции с ЕС и другими надгосударственными объединениями.

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