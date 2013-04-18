Депутаты приняли два евроинтеграционных закона

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения национального законодательства в соответствие со стандартами Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 362 народных депутата из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Данный закон состоит из двух разделов, первым из которых вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", а также редакционные изменения в законы Украины "О хозяйственных обществах", "Об основах национальной безопасности Украины" и "О применении амнистии в Украине". Вторым разделом определен порядок вступления в силу законодательного акта.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, изменения корреспондируются с рекомендациями, предоставленными GRECO Украине по результатам третьего раунда оценивания, и направлены на: отнесение всех коррупционных правонарушений, связанных с получением неправомерной выгоды, к числу преступлений, как это предусмотрено положениями Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ратифицирована Законом Украины №252-V от 18 октября 2006 года); замену термина "взятка" понятием "неправомерная выгода", что предусмотрено Уголовной конвенцией против коррупции и охватывает не только материальные предметы, но и неимущественные выгоды; криминализацию всех элементов активного и пассивного взяточничества; установление уголовной ответственности за принятие предложения или обещание неправомерной выгоды; расширение границ применения диспозиций коррупционных правонарушений таким образом, чтобы соответствующие положения касались случаев, когда коррупционное действие совершается в интересах третьей стороны; установление более жестких, по сравнению с имеющимися, санкций за коррупционные деяния в публичной сфере; устранение риска злоупотребления институтом действенного раскаяния путем введения дополнительных обязательных условий для возможного освобождения от ответственности за коррупцию (обязательного сочетания двух факторов – вымогания и добровольного информирования органа досудебного расследования, тогда как на сегодняшний день для такого освобождения достаточно любого из этих двух условий).

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Также Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины” (относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 362 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Украины: вводится понятие «специальная конфискация» и возможность ее применения за совершение преступлений, предусмотренных статьями 364, 366, 368, 3682, 369 и 369.2 Уголовного кодекса Украины; определяются случаи применения специальной конфискации.

Также законом внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины:

к обстоятельствам, которые подлежат доказательству в уголовном производстве, относятся обстоятельства, подтверждающие, что деньги, ценности и другое имущество, которые подлежат специальной конфискации, полученные в результате совершения уголовного правонарушения и/или являются доходами от такого имущества, или предназначались (использовались) для склонения лица к совершению уголовного правонарушения, финансирования и/или материального обеспечения уголовного правонарушения или вознаграждения за его совершение, или являются предметом уголовного правонарушения, в том числе связанного с их незаконным оборотом, или подобранные, изготовленные, приспособленные или использованные средства или орудия совершения уголовного правонарушения. Кроме того, определен порядок вопроса о специальной конфискации;

детализированы основания для временного изъятия имущества и его прекращения, ареста имущества и его отмены;

закреплена необходимость обязательного указания в резолютивной части приговора решения о специальной конфискации.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что принятие проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины» (относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины) позволит внедрить действенный механизм конфискации имущества и доходов, полученных от коррупционных деяний, что в целом положительно повлияет на уменьшение уровня коррупции в государстве и преодоление негативных последствий от коррупционных деяний, минимизирует убытки государства, нанесенные совершением коррупционных деяний должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления.

“Кроме этого, принятие предложенного законопроекта станет еще одним шагом на пути реализации Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, а также приведения действующего законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с коррупцией, в частности Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173)”, - говорится в пояснительной записке.

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