Украине могут предложить специальный статус в будущем Евразийском экономическом союзе

Москва. Украина, Армения и Молдова, как наблюдатели при ЕврАзЭС, должны иметь возможность получить специальный статус в будущем Евразийском экономическом союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая сказала в ходе парламентских слушаний «О ходе евразийской экономической интеграции» в Госдуме РФ.

«В договоре о Евразийском экономическом союзе нам предстоит определить не только статус, обязанности членов союза, но и создать возможные форматы для других государств», - сказала Т.Валовая.

Она отметила, что некоторые государства такие как Киргизия и Таджикистан являются членами ЕврАзЭС и они заинтересованы в работе с Евразийским экономическим союзом до момента полноценного вступления и на это время надо найти какой-то статус для государств-кандидатов на вступления.

«Есть государства, которые являются сейчас наблюдателями при ЕврАзЭС – Украина и Армения, Молдова. Если они захотят, мы должны предусмотреть возможность в этом новом договоре (о создании Евразийского экономического союза - УНИАН) для таких государств тоже взаимодействовать с этим союзом: или в статусе ассоциированного членства, или партнеров или наблюдателей», - сказала она.

Т.Валовая сообщила, что сейчас ЕЭК очень активно работает над договором об Евразийском экономическом союзе, который должен быть подготовлен до 1 мая 2014 года, чтобы было время для ратификации этого документа национальными парламентами. Евразийский союз должен начать действовать с 1 января 2015 года, напомнила она.

В тоже время, Т.Валовая подчеркнула, что на данном этапе приоритетом является углубление интеграции между странами тройки, а не принятие новые членов.

«Сейчас у нас приоритет – это углубление интеграции. При этом мы понимаем, что мы должны мыслить амбициозно и стратегически и мы уже сейчас понимаем какие государства могут войти в будущий Евразийский союз. Нам самое главное, чтобы это союз состоялся как прочное и эффективное объединение, тогда это будет самым лучшим привлекательным элементом», - уверена она.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.