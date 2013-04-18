Анонс на 19 апреля

* Состоится Всеукраинский круглый стол «Актуальные вопросы финансового мониторинга в банковской системе Украины», инициированный Комитетом Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) по вопросам регуляторной политики. Участники: председатель Комитета НАБУ по вопросам регуляторной политики и надзора Артур Загородников, председатель Совета НАБУ Борис Тимонькин, директор Департамента финансового мониторинга НБУ Лада Смахтина, зам.директора Департамента финансового мониторинга НБУ Дмитрий Тимофеев и др.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится Второй либеральный экономический форум «Малое и среднее предпринимательство в Украине и мире: путь к росту гражданского общества и предотвращения бедности». Организаторы: Европейская партия Украины и партия «Украина будущего». Участники: председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук, председатель ПП «Украина Будущего» Святослав Олийнык, председатель Украинского правозащитного альянса Сергей Демченко, международный секретарь Народной партии за свободу и демократию (Нидерланды) Воутер Шрюер.

* Состоится совместная пресс-конференция председателя КГГА Александра Попова, Дениса Силантьева, Владимира Моисеенко, Владимира Данильца и Андрея Хрутьбы, волонтера-координатора инициативы «Сделаем Украину чистой». Участники расскажут об организации субботника, о своем участии в общегородской большой уборке, а также о том, какое публичное пространство на территории города они упорядочили в прошлом году.

* Состоится заседание Пресс-клуба «Наш Продукт» на тему: «Во что инвестировать украинцам после Кипрских событий?». Участники: эксперты пресс-клуба «Наш Продукт»: Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра Forex Club в Украине, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Гости пресс-клуба: Владимир Кравченко, директор казначейства Райффайзен Банк Аваль; топ-менеджеры коммерческих банков, инвестиционных компаний, фондовых бирж и других финансовых учреждений.

* Пресс-конференция на тему: «Три года после Харьковских соглашений: что дальше?» и презентация книги Библиотеки «Известий в Украине» «Девять вопросов о главном. Какая интеграция нужна Украине?». Обобщив аналитические материалы украинских ученых, а также ученых Венского института и Академии РАН РФ, издание дает сравнительный анализ «западного» и «восточного» векторов участия Украины в сопредельных интеграционных межгосударственных объединениях. Участники: Валерий Геец, академик НАНУ; Евгений Копатько, социолог, учредитель группы компаний Research&Branding Group; Янина Соколовская, главный редактор проекта "Известия в Украине".

* Пресс-конференция на тему: «Чем грозит Украине провал переговоров с МВФ?». Участники: Олег Устенко, директор Международного Фонда Блейзера; Виктор Суслов, экс-министр экономики, эксперт по экономическим вопросам.

* Состоится официальное открытие первого в Украине двухдневного Международного форума профессиональных бизнес-тренеров: «Всемирноизвестные звезды коучинга в Украине». Двенадцать лучших мировых специалистов-коучеров наглядно продемонстрируют как проходят тренинги в ведущих зарубежных финансовых, промышленных и торговых корпорациях. Профессионалы обсудят самые сложные ситуации и на практике продемонстрируют, как при помощи тренинга, за одно занятие, можно увеличить эффективность работы коллектива, провести успешные бизнес-переговоры, улучшить финансовые показатели компании и разрешить практически любые проблемы. Задача форума: показать на практике насколько ошеломляющим может быть результат работы профессионального тренера, узнать обо всех секретах специалистов коучинга, а также, как важно отличать настоящего тренера от шарлатана. В рамках Форума будет проведен уникальный мастер-класс Марка Бенджамина, обладателя титула «Тренер года» в Великобритании, официального тренера корпорации «Mercedes-Benz», который провел сотни успешных тренингов в 11 странах Европы. В работе Международного форума примут участие собственники и топ-менеджеры ведущих украинских компаний.

* Круглый стол на тему: «Современное состояние и перспективы реформирования законодательства Украины по вопросам восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом». Организатор - Комитет ВРУ по вопросам экономической политики.

* На Юго-Западной железной дороге совместно с Госнадзорохрантруда Украины будет проведена акция «Охрана труда глазами детей», посвященная Всемирному Дню охраны труда. Акция будет проводиться во время следования ретро поезда по Киевскому железнодорожному кольцу. Во время путешествия 50 детей прослушают лекцию, просмотрят видеофильм и станут участниками беседы, посвященной соблюдению правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Методический материал для проведения встречи с детьми подготовили работники службы охраны труда Юго-Западной железной дороги.

* В Донецке состоится совместное совещание Министерства юстиции Украины, Государственной регистрационной службы Украины и Государственного агентства земельных ресурсов Украины по актуальным вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Совещание пройдет под председательством министра юстиции Украины Александра Лавриновича, с участием председателя Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Вороны, председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Тимченко.

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