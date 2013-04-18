Парламент изменил состав профильных комитетов

Парламент принял постановление «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О комитетах Верховной Рады Украины седьмого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Постановлением предусмотрено отозвать Инну Богословскую с должности первого заместителя председателя Комитета по вопросам культуры и духовности согласно поданному ею заявлению; Анатолия Гончарова - с должности первого заместителя председателя Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов согласно поданному им заявлению; Сергея Кацубу - с должности заместителя председателя Комитета по вопросам экономической политики, оставив его членом этого Комитета согласно поданному им заявлению; Владимира Малышева - с должности секретаря Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией согласно поданному им заявлению; Сергея Матвиенкова - с должности секретаря Комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики согласно поданному им заявлению; Виктора Тихонова - с должности заместителя председателя Комитета по вопросам европейской интеграции согласно поданному им заявлению.

В то же время, в соответствии с постановлением, И.Богословская (ПР) избрана заместителем председателя Комитета по вопросам евроинтеграции; Валерий Ищенко («УДАР») назначен заместителем председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики и освобожден от обязанностей члена Комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики; Александр Коваль (Партия регионов) - секретарем Комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики; Валентина Лютикова (ПР) - первым заместителем председателя Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов и освобождена от обязанностей члена Комитета по вопросам социальной политики и труда; Ярослав Москаленко (ПР) - заместителем председателя Комитета по вопросам экономической политики и освобожден от обязанностей члена Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады; Яков Табачник (ПР) - секретарем Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и освобожден от обязанностей члена этого же Комитета.

Кроме того, постановлением предусмотрено избрать членами комитетов Верховной Рады Украины седьмого созыва следующих народных депутатов: Юрия Благодыря (фракция Партии регионов) - членом Комитета по вопросам европейской интеграции; Анатолия Гончарова (ПР) - членом Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; Александра Заца (ПР) - членом Комитета по вопросам правовой политики; Вячеслава Задорожного (ПР) - членом Комитета по вопросам бюджета, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам европейской интеграции; Владимира Кацубу (ПР) - членом Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления; Александра Козуба (ПР) - членом Комитета по иностранным делам; Владимира Малышева (ПР) - членом Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности; Сергея Матвиенкова (ПР) - членом Комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики; Ивана Мирного (ПР) - членом Комитета по вопросам европейской интеграции; Михаила Опанащенко (ПР) - членом Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам экономической политики; Юрия Поляченко (ПР) - членом Комитета по вопросам здравоохранения; В.Тихонова (ПР) - членом Комитета по вопросам верховенства права и правосудия; Виктора Януковича (ПР) - членом Комитета по вопросам транспорта и связи, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам информатизации и информационных технологий.

Данным постановлением предусматривалось внести изменения и в состав специальной комиссии по вопросам приватизации, но коммунисты предложили этого не делать.

Поскольку первый раз постановление без коммунистов, несмотря на поддержку фракции “УДАР,” не было поддержано, то постановление было проголосовано в конечном счете без изменений в составе специальной комиссии по вопросам приватизации, которую сегодня возглавляет представитель фракции КПУ Евгений Мармазов.

Член фракции “Батькивщина” Андрей Павловский отметил, что этим постановлением фракция Партии регионов пытается захватить контроль над рядом комитетов и, в частности, над Комитетом по вопросам европейской интеграции.

В результате за данное постановление проголосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, по 30 депутатов - из фракций “УДАР” и КПУ, 1 - из фракции “Батькивщина”, фракция “Свобода” не голосовала за данное решение, а из внефракционных проголосовали лишь 5 народных депутатов.