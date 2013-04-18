Кабмин предлагает разрешить предпринимателям не пользоваться печатями

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить субъектам частного права осуществлять свою деятельность, в частности открытие бизнеса, без обязательного использования печатей. Соответствующий законопроект № 2795 подан на рассмотрение в парламент 12 апреля и обнародован на сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, на сегодняшний день изготовление печатей для будущих предпринимателей является одной из процедур открытия бизнеса, которая требует временных и финансовых затрат. «Вместе с тем, большинство стран уже отказались от обязательности использования таких печатей», - говорится в записке.

Кроме того, одной из причин отказа от использования печатей является легкость их подделки. «Технологии и оборудование не являются эксклюзивом, и поэтому ни одна печать не гарантирует того, ради чего ее использование так активно внедрялось», - утверждают в правительстве.

При этом нередкими остаются проблемные случаи передачи печатей - от бывшего руководства отдельно взятого предприятия новому руководству. Сознательное нежелание передавать печать фактически останавливает работу предприятия и повышает риск принятия решений «задним числом».

«Отойти от проблем можно посредством отказа от обязательного использования печатей и использования личной подписи, которую трудно потерять, забыть, спрятать или передать другому человеку», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, комментируя по просьбе УНИАН появление законопроекта, отметил: «Мы движемся в нужном направлении – направлении усовершенствования налогового законодательства, упрощения системы администрирования, а также процедуры основания и ведения предпринимательской деятельности. Проект закона, направленный на упрощение открытия новых предприятий посредством отказа от обязательного использования печатей еще больше приблизит нас к мировой и европейской практике, поскольку использование печатей – это пережиток прошлого, он сохранился лишь в отдельных странах бывшего СССР».