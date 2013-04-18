Азаров приветствует продление мандата Мониторинговой миссии Европарламента в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров искренне рад продлению мандата Мониторинговой миссии Европарламента в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хотел бы отметить личную конструктивную позицию Президента Европейского парламента Мартина Шульца, с которым мы вместе создавали эту миссию почти год назад», - написал Н.Азаров.

По его словам, миссия стала ценным и эффективным инструментом укрепления доверия между Украиной и ЕС в один из самых сложных периодов их взаимоотношений. «Миссия показала важную и конструктивную роль Европейского парламента в развитии отношений между Украиной и ЕС», - подчеркнул премьер, добавив, что будет рад снова лично приветствовать Александра Квасневского и Пэта Кокса в Украине, и пообещал, что со стороны руководства страны работе миссии будет предоставлена полная поддержка.

«Верю, что совместными усилиями мы придем к подписанию Соглашения об ассоциации в Вильнюсе осенью этого года», - отметил Н.Азаров.

«Также хотел бы поприветствовать положительное решение Европарламента по одобрению усиленного Соглашения об упрощении оформления виз, которое стало важным этапом на пути к безвизовому режиму между Украиной и ЕС. Надеюсь, что на этом мы не остановимся. Правительство Украины настроено сделать все возможное для скорейшей реализации этой цели», - написал украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 апреля, Европарламент ратифицировал соглашение о дальнейшем упрощении визового режима с Украиной и решил продлить миссию Кокса-Квасневского до сентября.