ТОП-10 (18 апреля)

Кабмин планирует поддерживать размер госдолга на уровне 30% ВВП

Европарламент ратифицировал соглашение об упрощении визового режима с Украиной

Депутаты приняли два евроинтеграционных закона

S&P присвоило суверенным еврооблигациям Украины рейтинг "В"

Минфин в августе-сентябре начнет размещение казначейских обязательств для физлиц

США готовы помогать Украине в организации добычи сланцевого газа - посол

Активы украинских банков в марте выросли до 1,147 трлн грн

Минфин продолжит размещение валютных облигаций в мае

ВР внесет изменения в Налоговый кодекс в связи с созданием Миндоходов

ВР введет финансовые векселя для оформления платежей по возмещению НДС

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Кабмин планирует поддерживать размер госдолга на уровне 30% ВВП

Правительство планирует поддерживать размер государственного долга на уровне около 30% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в ходе IX Украинского облигационного конгресса директор департамента долговой и международной политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

По ее словам, речь идет о поддержании размера госдолга на данном уровне в 2013-2015 годах.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, уровень госдолга в 2014 году планируется в пределах 31% ВВП при ожидаемом уровне госдолга в 2013 году в 30,6% ВВП.

Всемирный банк ожидает увеличение отношения внешнего долга Украины к ВВП - до 83,5% в 2013 году и 85,3% в 2014 году, против 78,5% и 78,6% соответственно, прогнозируемых ранее. При этом государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, к концу года составит 40,1% ВВП, в 2014 году — 41,5%.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

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Европарламент ратифицировал соглашение об упрощении визового режима с Украиной

Страсбург. Европейский парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

"За" проголосовали большинство депутатов, зарегистрированных в зале, голосование проводилось путем поднятия рук.

Соглашение было подписано 23 июля 2012 года в Брюсселе.

Положениями соглашения расширяются категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и многократных виз; совершенствуется порядок оформления виз для представителей средств массовой информации; определяются четкие сроки действия многократных виз; устанавливается возможность срочного оформления виз (в течение 3 суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места подачи визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора); вводится безвизовый режим поездок для граждан Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.

Упрощенный режим оформления виз будет касаться: журналистов и членов технического персонала, которые сопровождают их с целью выполнения профессиональных обязанностей; участников официальных программ обмена, организованных городами-побратимами и другими муниципальными единицами; представителей религиозных общин; представителей профессий, принимающих участие в международных выставках, конференциях, симпозиумах, семинарах или других подобных мероприятиях, которые проводятся на территории стран-членов; лиц возрастом 25 лет или младше, которые являются участниками семинаров, конференций, спортивных, культурных или образовательных мероприятий, организованных неприбыльными организациями.

Также это касается близких родственников: одного из супругов, детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе опекунов), дедушек, бабушек и внуков, которые посещают граждан Украины, имеющих действующее разрешение на проживание на территории стран-членов, или граждан Европейского Союза, проживающих на территории страны-члена, гражданами которой они являются; представителей общественных организаций, которые путешествуют с целью образовательной подготовки, участия в семинарах, конференциях, в том числе в рамках программ обмена; участников официальных программ ЕС по приграничному сотрудничеству, таких как Инструмент Европейского соседства и партнерства (ИЕСП).

Имплементация соглашения будет способствовать дальнейшей либерализации визового режима с Европейским Союзом, развитию контактов между гражданами Украины и стран-членов ЕС, созданию основы для будущего введения стороной ЕС полноценного безвизового режима для граждан Украины.

В нем сказано, что принятие закона даст возможность осуществить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз.

Отмечается, что вступление в действие соглашения обеспечит упрощение режима поездок граждан Украины в страны-члены ЕС, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Украиной и Евросоюзом и интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз с ЕС 22 марта 2013 года.

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Депутаты приняли два евроинтеграционных закона

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения национального законодательства в соответствие со стандартами Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 362 народных депутата из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Данный закон состоит из двух разделов, первым из которых вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", а также редакционные изменения в законы Украины "О хозяйственных обществах", "Об основах национальной безопасности Украины" и "О применении амнистии в Украине". Вторым разделом определен порядок вступления в силу законодательного акта.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, изменения корреспондируются с рекомендациями, предоставленными GRECO Украине по результатам третьего раунда оценивания, и направлены на: отнесение всех коррупционных правонарушений, связанных с получением неправомерной выгоды, к числу преступлений, как это предусмотрено положениями Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ратифицирована Законом Украины №252-V от 18 октября 2006 года); замену термина "взятка" понятием "неправомерная выгода", что предусмотрено Уголовной конвенцией против коррупции и охватывает не только материальные предметы, но и неимущественные выгоды; криминализацию всех элементов активного и пассивного взяточничества; установление уголовной ответственности за принятие предложения или обещание неправомерной выгоды; расширение границ применения диспозиций коррупционных правонарушений таким образом, чтобы соответствующие положения касались случаев, когда коррупционное действие совершается в интересах третьей стороны; установление более жестких, по сравнению с имеющимися, санкций за коррупционные деяния в публичной сфере; устранение риска злоупотребления институтом действенного раскаяния путем введения дополнительных обязательных условий для возможного освобождения от ответственности за коррупцию (обязательного сочетания двух факторов – вымогания и добровольного информирования органа досудебного расследования, тогда как на сегодняшний день для такого освобождения достаточно любого из этих двух условий).

Также Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины” (относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 362 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Украины: вводится понятие «специальная конфискация» и возможность ее применения за совершение преступлений, предусмотренных статьями 364, 366, 368, 3682, 369 и 369.2 Уголовного кодекса Украины; определяются случаи применения специальной конфискации.

Также законом внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины:

к обстоятельствам, которые подлежат доказательству в уголовном производстве, относятся обстоятельства, подтверждающие, что деньги, ценности и другое имущество, которые подлежат специальной конфискации, полученные в результате совершения уголовного правонарушения и/или являются доходами от такого имущества, или предназначались (использовались) для склонения лица к совершению уголовного правонарушения, финансирования и/или материального обеспечения уголовного правонарушения или вознаграждения за его совершение, или являются предметом уголовного правонарушения, в том числе связанного с их незаконным оборотом, или подобранные, изготовленные, приспособленные или использованные средства или орудия совершения уголовного правонарушения. Кроме того, определен порядок вопроса о специальной конфискации;

детализированы основания для временного изъятия имущества и его прекращения, ареста имущества и его отмены;

закреплена необходимость обязательного указания в резолютивной части приговора решения о специальной конфискации.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что принятие проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины» (относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины) позволит внедрить действенный механизм конфискации имущества и доходов, полученных от коррупционных деяний, что в целом положительно повлияет на уменьшение уровня коррупции в государстве и преодоление негативных последствий от коррупционных деяний, минимизирует убытки государства, нанесенные совершением коррупционных деяний должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления.

“Кроме этого, принятие предложенного законопроекта станет еще одним шагом на пути реализации Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, а также приведения действующего законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с коррупцией, в частности Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173)”, - говорится в пояснительной записке.

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S&P присвоило суверенным еврооблигациям Украины рейтинг "В"

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В» с негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте S&P.

Агентство также понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до «uaA-» с «uaA+». Ожидаемый уровень возмещения необеспеченного долга в иностранной валюте подтвержден на уровне «4».

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Минфин в августе-сентябре начнет размещение казначейских обязательств для физлиц

Министерство финансов Украины планирует в августе-сентябре текущего года выйти с предложением гривневых казначейских обязательств для физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в ходе IX Украинского облигационного конгресса директор департамента долговой и международной политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

По ее словам, размещение казначейских обязательств будет проводиться через уполномоченных лиц. На данное время министерство планирует изучить вопрос стоимости данного инструмента, его привлекательности для покупателей.

Напомним, Министерство финансов Украины планирует выпуск гривневых казначейских обязательств для населения прогнозным объемом 2-3 млрд грн со сроками обращения два и три года.

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США готовы помогать Украине в организации добычи сланцевого газа - посол

Соединенные Штаты Америки готовы помогать Украине в организации добычи сланцевого газа, сказал посол США в Украине Джон Теффт во время своего выступления на VІ Киевском форуме безопасности “Безопасность в опасном мире”, который организован фондом Арсения Яценюка “Открой Украину”.

“Мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы поддержать Украину в этой деятельности”, - сказал он.

По убеждению посла, добыча сланцевого газа может помочь Украине стать энергетически независимой и самодостаточной страной. Он отметил, что для США добыча сланцевого газа позволяет создавать новые рабочие места, делать более низкими цены на природный газ и электроэнергию, а также увеличивать доходы в федеральный и местный бюджеты.

“Сланцевый газ - это абсолютно, однозначно положительная вещь. Если все делать правильно, если есть соответствующие регулятивные нормы, если есть компании, которые соблюдают передовые технологии, то это может стать однозначно положительной вещью, как это было в США”, - добавил он.

Дж.Теффт сообщил, что Украину уже посетили три американских эксперта в сфере законодательства для консультирования по вопросам добычи сланцевого газа.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 утвердил условия конкурсов по заключению соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

25 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Cоглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов, сообщил министр экологии Олег Проскуряков.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.

Также Минфин намерен расширить перечень банков-агентов по продаже казначейских обязательств за счет двух-трех банков, чтобы агентом выступал не только «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, государственный “Ощадбанк” продолжает размещение двухлетних казначейских обязательств на предъявителя серии «Б» объемом 100 млн долл. Размер дохода по каждому купону серии «Б» является фиксированным и составляет 20 долл. Продажа физическим лицам осуществляется учреждениями банка по стоимости, установленной Министерством финансов Украины. Также с 11 апреля в банке начинается выплата дохода по первому купону казначейских обязательств серии «А», размер которого по каждому купону является фиксированным и составляет 23 долл.

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Активы украинских банков в марте выросли до 1,147 трлн грн

Активы банков Украины в марте 2013 года выросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,6% и на 1 апреля составили 1,284 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%, вложения в ценные бумаги — 9,6%, корреспондентские счета в других банках — 7%, дебиторская задолженность — 5%, наличные средства и средства в Нацбанке — 4,7%, начисленные доходы к получению - 4,3%, основные средства и нематериальные активы - 4,2%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,8% - до 970,7 млрд грн, в том числе средства физлиц составили 384,5 млрд грн, или 39,6%, средства субъектов хозяйствования — 206,5 млрд грн, или 21,3%, межбанковские кредиты и депозиты — 108,2 млрд грн, или 11,1%.

Капитал банков в марте вырос на 1,7% - до 176,7 млрд грн и составил 15,4% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков снизился на 0,2% и на 1 апреля составил 175,1 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в 2012 году выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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Минфин продолжит размещение валютных облигаций в мае

Министерство финансов Украины планирует продолжить в мае 2013 года размещение валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в четверг журналистам в ходе IX Украинского облигационного конгресса директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук.

При этом, по ее словам, объемы предлагаемых валютных облигаций будут небольшими. "Предложим, но немного", - сказала она.

Г.Пахачук также отметила, что до конца текущего года правительство рассчитывает привлечь 49 млрд грн на внутреннем рынке и 19 млрд грн - на внешнем.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в апреле 2013 года, как и в марте, намерено провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ, при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Согласно графику размещения ОВГЗ на текущий месяц, аукционы запланированы на 2, 9, 16 и 23 апреля.

Справка УНИАН. По состоянию на 16 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 212,502 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 123,752 млрд грн, в собственности банков - 75,801 млрд грн, нерезидентов - 5,325 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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ВР внесет изменения в Налоговый кодекс в связи с созданием Миндоходов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины о функционировании в общей системе налогового администрирования органов доходов и сборов - центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализует государственную налоговую, государственную таможенную политику, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики по администрированию единого взноса, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями с применением налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса (по тексту Кодекса - центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику), его территориальные органы.

Эта система органов согласно с положениями законопроекта является контролирующими органами, что полностью отвечает практике нормирования этого вопроса в действующей редакции Кодекса.

Предложенные законопроектом новые редакции норм о функциях и полномочиях контролирующих органов (статьи 191 и 20 ПКУ) сформированы исходя из действующей редакции этих норм с учетом предоставленных Министерству доходов и сборов полномочий, а также сгруппированы, исходя из функциональной нагрузки. При этом законопроектом не предусматривается увеличение фискальной нагрузки на налогоплательщиков или изменения к действующим на сегодняшний день институтам налогового администрирования. Соответствующие изменения к Таможенному кодексу Украины, законодательству о едином социальном взносе, а также другим законодательным актам Украины по этим вопросам с целью координации правовых норм и унификации законодательства предложены для принятия отдельными связанными законопроектами.

Изменениями к соответствующим нормам Налогового кодекса Украины предлагается имплементация в действующую систему налогового администрирования органов доходов и сборов вместо налоговых органов (органов государственной налоговой службы). При этом изменения к существующему инструментарию налогового администрирования законопроектом не предлагаются.

Изменения к нормам о должностных лицах и службах в контролирующих органах, их социальном и правовом статусе предусматривают в общих чертах правовое нормирование этих направлений для должностных лиц созданного Министерства доходов и сборов в пределах существующих на сегодняшний день норм о должностных лицах Государственной налоговой службы Украины и Государственной Таможенной службы Украины. Соответствующие изменения к Таможенному кодекс уУкраины по указанным вопросам предлагаются другим законопроектом.

По законопроекту предусмотрено, что нормы Налогового кодекса Украины в части образования и деятельности подразделений налоговой милиции в составе центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику и его территориальных органов действуют до принятия законодательного акта о налоговой милиции, что полностью согласуется с положениями Указа Президента Украины от 18 марта 2013 года №141/2013.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.

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ВР введет финансовые векселя для оформления платежей по возмещению НДС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Не голосовали все фракции оппозиции.

Данным законопроектом предусмотрено внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Украины, Бюджетный кодекс Украины и законы Украины "Об обращении векселей в Украине", "О ценных бумагах и фондовом рынке", "О Государственном бюджете Украины на 2013 год".

В частности, законопроектом предлагается в законах Украины „Об обращении векселей в Украине” и „О ценных бумагах и фондовом рынке” предоставить определение терминов „финансовый банковский вексель” и „финансовый казначейский вексель” и соответственно предусматривается, что Порядок выдачи, обращения, погашения и взимания по финансовым банковским векселям утверждается Национальным банком Украины, а Порядок выдачи, обращения и погашения финансовых казначейских векселей, которые выпускаются центральным органом исполнительной власти, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств, утверждается Кабинетом Министров Украины в соответствии с законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Уточняется, что финансовый казначейский вексель выдается в документарной форме или в форме электронного документа и определяется порядок подписания векселя, составленного в форме электронного документа. При этом предлагается определить, что выдача финансовых казначейских векселей Украины является частью бюджетного процесса и не подлежит регулированию Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В Налоговом кодексе предлагается установить, что до 1 января 2014 года органы, которые осуществляют казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученных заключений соответствующих органов государственной налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению из бюджета, могут в соответствии с Законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” по заявлению налогоплательщиков выдавать им указанные в заключениях суммы бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей в сроки, определенные пунктом 200.13 статьи 200 этого Кодекса.

С целью приведения в соответствие с нормами Закона Украины „О бюджете на 2013 год” предлагается установить, что сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства платится в общий фонд государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

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