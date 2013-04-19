ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: Кабмин взялся за цены на сахар, а такси может подорожать в 3 раза», в котором пишет: Ахметов отказывается от дивидендов, налог на недвижимость физлица в 2013 году платить не будут, а каждая пятая украинская фирма жалуется на ужесточение доступа к кредитованию…

* * *

Также «Дело» в публикации «Еще два горнорудных актива Ахметова отказались от выплаты дивидендов» пишет: На Центральном и Северном ГОКах приняты решения не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2012 году…

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Белоруссия изменила вкус» пишет: Белоруссия закрыла рынок для продукции украинских кондитеров. Как стало известно "Ъ", с начала апреля местная таможня не пропускает продукцию из Украины, задерживая ее на границе для дополнительных проверок. В результате только в текущем месяце убытки украинских производителей могут превысить 40 млн грн. В ответ Украина может начать более тщательные проверки белорусской цельномолочной продукции…

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Химия жизни» пишет: Кабмин пытается запустить простаивающие промышленные предприятия. Вчера правительство подписало соглашение с российским "Лукойлом" о начале работы "Карпатнефтехима". Кабмин предоставил российской нефтяной компании льготные условия работы на рынке, получив от нее гарантии загрузки предприятия и инвестиций в размере $100 млн. Договор предполагает большие уступки Украины, чем "Лукойла", но других способов добиться загрузки предприятия и его стабильной работы у правительства не было…

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Дорогие наши депутаты» пишет: В распоряжении "Ъ" оказался итоговый проект сметы Верховной рады на 2013 год. Документ сохраняет на уровне прошлого года все льготы народных депутатов и затраты на их содержание. На сегодняшний день финансирование деятельности парламента предусмотрено в размере около 850 млн грн в год, но в Раде подсчитали, что для нормального функционирования им необходимо около 1,5 млрд грн. В Партии регионов назвали документ "максимально скромным", а в оппозиции со своим отношением еще не определились…

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Во сколько украинцам в этом году обойдется пасхальная корзинка» пишет: До Пасхи еще две недели, но уже в эти выходные многие семьи собираются скупиться. Люди традиционно толпами оккупируют базары и супермаркеты, готовясь к празднику. «Сегодня» посчитала, сколько в этом году придется потратить на разговение после Великого поста, включив в пасхальную корзинку-2013 минимальный набор продуктов…

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Аркадий и Борис Ротенберги создают медиахолдинг» пишет: В ближайшее время в России может появиться новый медиахолдинг, в который войдут LiveJournal.com, «Чемпионат.com», Quto.ru, Redigo.ru, ИД «Афиша» и Rambler.ru…

* * *

Издание «Ведомости» в публикации «ЦБ ждет снижения ставок по вкладам» пишет: Избыток денег, ожидающееся замедление инфляции и повышение страховки по вкладам позволят банкам снизить ставки по вкладам, ожидает Центробанк. Пока падает доходность лишь валютных депозитов…

(УНИАН)