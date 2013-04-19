В Украине остаются подтопленными 25 населенных пунктов

В Украине в результате весеннего половодья и подъема грунтовых вод по состоянию на 19 апреля остаются подтопленными 25 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Волынской области подтоплены 6 населенных пунктов, в Житомирской – 4 н.п., в Киевской – 13 н. п., во Львовской –1 н. п. и Ривненской – 1 н .п.

По данным ГСЧС, на протяжении 18 апреля для оказания помощи населению по откачиванию воды на придомовых территориях привлекались 73 спасателя, а также 31 ед. насосного оборудования. За сутки откачано 10,7 тыс. куб. м воды. В целом со 2 апреля откачано более 1 млн куб. м воды.

Кроме того, говорится в сообщении, по информации Укравтодора, проезд на автодорогах государственного и регионального значения обеспечен. Ограничено движение транспортных средств на автодорогах Волынской, Киевской, Ривненской, Сумской, Черновицкой и Черниговской областей.