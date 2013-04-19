Посол ЕС: Соглашение об ассоциации не несет негативных последствий для партнеров Украины

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не несет негативных последствий для партнеров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский в своем выступлении на Киевском форуме безопасности “Безопасность в опасном мире”, организованном Фондом Арсения Яценюка “Открой Украину”.

“Ассоциация как таковая - это позитивное предложение, она не имеет никаких негативных последствий для других партнеров Украины и не заключает в себе никакого потенциала нанесения какого-то обратного удара”, - сказал Я.Томбинский.

По его словам, Соглашение об ассоциации откроет больше возможностей для всех партнеров Украины, если экономика Украины будет развиваться и функционировать лучше.

“Это будет более стабильная страна, это откроет большие возможности для других стран партнеров, говорим ли мы о России, или о любой другой стране мира”, - сказал Я.Томбинский.

Он отметил, что для Польши присоединение к Европейскому Союзу открыло огромные возможности, и Украина также имеет эти перспективы. Он отметил, что Соглашение об ассоциации означает лучшие условия, модернизацию, план действий для того, чтобы Украина стала более благоприятной страной для украинцев. Он подчеркнул, что более 7 млн украинцев за последние годы покинули Украину и выехали за границу, и это связано с текущей ситуацией в Украине, где люди не видели для себя перспектив.

“Исходя из опыта других стран, можно сказать, что ассоциация - это набор инструментов, которые предлагает Европейский Союз, это движущая сила, которую можно использовать для того, чтобы Украина стала более приятной страной для собственных граждан, когда интересы человека будут в центре политики”, - добавил посол ЕС.

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