Азаров так и не появился в парламенте на Час вопросов к правительству

Премьер-министр Украины Николай Азаров так и не появился на Час вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству докладывал и отвечал на вопросы министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк.

В то же время, после Часа вопросов к правительству должны быть оглашены депутатские запросы, а затем рассмотрен вопрос об ответственности Кабинета министров Украины.

Как известно, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что Н.Азаров находится на совещании, но он придет в парламент, чтобы ответить на вопросы.

При этом В.Рыбак не уточнил, о каком совещании при участии Н.Азарова идет речь.