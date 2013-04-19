Премьер-министр Украины Николай Азаров прибыл в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, в правительственной ложе собрались члены Кабинета министров Украины. На данное время завершено оглашение депутатских запросов.

Как известно, сегодня в ВР – Час вопросов к правительству.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что Н.Азаров находится на совещании, но он придет в парламент, чтобы ответить на вопросы.

При этом В.Рыбак не уточнил, о каком совещании при участии Н.Азарова идет речь.

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Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, поскольку в 12 часов начинается плановый получасовой перерыв в парламенте, то председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поставил на голосование вопрос о работе ВР без перерыва, который должен был быть с 12.00 до 12.30.

Решение о работе без перерыва было принято со второго раза, поскольку во время первого голосования за это высказались только 190 народных депутатов при необходимых 226 голосах «за». Во второй раз за работу без перерыва проголосовали уже 279 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.