Министры иностранных дел ЕС 22 апреля обсудят перспективы ассоциации с Украиной

Брюссель. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник, 22 апреля, в Люксембурге обсудят возможность подписания соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“В понедельник мы увидим, какой будет позиция министров иностранных дел”, - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно говорить о том, когда может быть одобрено окончательное решение относительно подписания соглашения. При этом дипломат напомнил, что после освобождения бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко было много комментариев от представителей ЕС и стран-членов. “Их основной мессидж заключался в том, что это движение в правильном направлении, однако должно быть сделано больше”, - сказал дипломат.

Он также отметил, что в ходе заседания Совета иностранных дел ЕС будет обсуждена будущая министерская встреча стран восточного партнерства, а также вопросы подготовки к Вильнюсскому саммиту восточного партнерства.

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