Анонс на 22 апреля

* Состоится заседание Стратегического дискуссионного клуба Института мировой политики на тему: «Соло на трубе: энергетическая безопасность Украины в контексте геополитического выбора». Вопросы: как решить хронические проблемы газозависимости Украины от российских поставок (консорциум по управлению ГТС совместно с Россией, форсирование «Газпромом» обходных газопроводов, реверсивные поставки газа из Европы)? способно ли Энергетическое Сообщество интегрировать энергетический сектор Украины в энергетическое пространство ЕС? Возможны ли солидарные действия ЕС и Украиной на линии газовых отношений ЕС - Украина - Россия? Каким образом добыча нетрадиционного газа будет влиять на внешнюю политику Украины?

* Круглый стол на тему: «Энергетические альтернативы Украины: экологический аспект». Организатор - Всеукраинская экологическая лига.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Будут ли украинские города электронными?». Будут представлены результаты мониторинга эффективности внедрения системы электронного управления в городах Украины, реализованного коалицией неправительственных организаций и Национальным центром электронного управления при поддержке МФ "Відродження". В ходе мониторинга были исследованы и проанализированы официальные веб-порталы и системы электронного документооборота органов местного самоуправления в 100 крупнейших городах Украины. Эффективно ли используются системы электронного управления в разных городах? Какие существуют недостатки и лучшие наработки, которые могут стать примером для других муниципалитетов? Какие шаги должны быть осуществлены на государственном и муниципальном уровнях с целью более эффективного внедрения и развития электронного управления в городах Украины? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Олег Левченко, исполнительный директор ОО «Подольское агентство регионального развития» Олеся Архипская, руководитель Национального центра электронного управления; София Голота, МФ «Відродження», Алексей Хмара, Transparency International Украина; Валентина Дарнопых, исполнительный директор Ассоциации «Города электронного управления Украины», Александр Пономаренко, Ассоциация городов Украины, Сергей Корчинский, Институт гражданского общества, Татьяна Бойко, Гражданская сеть “ОПОРА” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание на тему: «Перспективы развития ипотечного кредитования в Украине в 2013 году». Организатор - Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). Участники: Валентин Рыбачук, председатель правления ГИУ; Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины, Юрий Зоц, первый зам.председателя правления ГИУ, Андрей Камуз, зам.председателя правления ГИУ, Андрей Прилипко, зам.председателя правления ГИУ. На мероприятие приглашены представители банков-партнеров ГИУ, другие участники ипотечного рынка.

* Пресс-конференция министра юстиции Александра Лавриновича на тему «Приоритетные направления работы Министерства юстиции в 2013 году».

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63