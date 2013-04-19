Азаров считает нелогичным вопрос об отставке правительства через 4 месяца его работы

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает нелогичным, инициированное оппозицией, рассмотрение вопроса об отставке правительства через 4 месяца его работы.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех тех, кто сегодня высказал свою позицию и поддержал правительство Украины в процессе обсуждения инициированного оппозиционными силами вопроса в Верховном Совете о недоверии правительству. Надо сказать, что инициаторы забыли, что всего 4 месяца назад Верховный Совет утвердил премьер-министра и был сформирован новый состав правительства. Таким образом, они всего через 4 месяца после формирования правительства предлагали отправить его в отставку. Трудно говорить о логике", - сказал Н.Азаров.

По его мнению площадка Верховной Рады - это то место, где можно фундаментально обсудить проблемы развития страны, подискутировать об основных структурных реформах. Однако, по словам премьер-министра, все выступления оппозиционных депутатов свелись к банальному повторению всего того, что они говорят на своих митингах и что совсем не соответствует уровню рассмотрения государственных вопросов.

"Мне пришлось сказать, что, к сожалению, продолжается использование таких неприемлемых для цивилизованной дискуссии приемов как ложь, демагогия, популизм, оскорбления, беспочвенные обвинения. Словом, оппозиция в очередной раз продемонстрировала крайне низкий уровень профессиональной дискуссии", - отметил Н.Азаров.

Также он отметил, что сегодня правительство в парламенте в первый раз рассказало о Программе активизации экономики.

"Это большая и серьезная программа, которая позволит осуществить новую индустриализацию страны. Это первая такая программа в истории независимой Украины. В целом большинство в Верховном Совете поддержало правительство, и мы, безусловно, благодарны за это народным депутатам. Мы и в дальнейшем будем работать вместе, стараться находить компромиссы с теми, кто хотел бы действительно добра Украине", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».