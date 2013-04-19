ТОП-10 (19 апреля)

Беларусь закрыла рынок для украинских кондитерских изделий

Рада провалила резолюцию о недоверии правительству Азарова

Министры иностранных дел ЕС 22 апреля обсудят перспективы ассоциации с Украиной

Fitch присвоил евробондам агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В»

«Ощадбанк» в первом квартале снизил прибыль на 23%

Лукашенко поддерживает строительство газопровода «Ямал-Европа-2»

Министр госимущества Польши уволен за подписание меморандума с "Газпромом" по "Ямал-Европа-2"

Рада провалила резолюцию о недоверии правительству Азарова

Дифференцированные взносы для банков в Фонд гарантирования вводятся со 2-го квартала

Россия предлагает Польше построить газопровод с белорусского Кобрыня в словацкие Большие Капушаны

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Беларусь закрыла рынок для украинских кондитерских изделий

Остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий в размерах до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

Об этом УНИАН сообщил глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк.

«Наши грузы попали под усиленный таможенный осмотр. На сегодня уже с начала месяца наш экспорт в Белоруссию заблокирован полностью. Потери составят 40-50 млн грн», - сказал А.Балдинюк.

По его словам, законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

«Законодательство позволяет им проводить такие осмотры, но на самом деле все понимают, что речь идет не о необходимом осмотре, а о нетарифном методе ограничения экспорта наших продуктов на белорусский рынок. Этот инструмент полностью противоречит инструментарию честной, открытой конкуренции. Это попытки не допустить нашу продукцию», - уверен А. Балдинюк.

При этом он акцентирует внимание на том, что пасхальные праздники являются одним из пиков продаж кондитерских изделий, поэтому ограничение экспорта именно в этот период является наиболее болезненным для производителей.

«Дело в том, что сейчас пик продаж, потом после Пасхи они могут открыть границу, но потом на рынке начнется затишье. Даже если за несколько дней до Пасхи они откроют, мы все равно не успеем доставить свой товар в торговые точки», - отмечает глава «Укркондпрома».

А.Балдинюк также проинформировал, что в апреле украинские кондитеры планировали поставить на рынки Белоруссии 3 тыс. тонн сладких изделий.

Справка УНИАН. Выручка производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Белоруссии в 2012 году составила 1,5 млрд грн.

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Рада провалила резолюцию о недоверии правительству Азарова

Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов за отставку правительства не голосовал ни один депутат. Из фракции «Батькивщина» - «за» проголосовали 88 из 95 членов фракции, «УДАР» - «за» 35 из 42, КПУ – «за» 21 из 32 депутатов, внефракционные - 10 из 32. Фракция ВО «Свобода» голосовала за отставку правительства в полном составе – 36 депутатов.

Постановлением предусматривалось принять резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины.

В документе отмечено, что деятельность Кабмина является нелегитимной, поскольку в нарушение требований статьи 114 Конституции Украины на рассмотрение Верховной Рады не была подана Программа деятельности Кабинета министров Украины.

Проектом постановления предусматривалось признать, что правительственные инициативы бессистемны и показали свой антинародный характер, а следствием медицинской реформы стало закрытие заведений здравоохранения и увольнение медицинского персонала.

«В результате пенсионной реформы был увеличен пенсионный возраст и страховой стаж. Правительством практически провален евроинтеграционный процесс, игнорируются требования и рекомендации ЕС в части декриминализации законодательства, приведения избирательного законодательства к европейским стандартам, преодоления выборочного правосудия», - говорится в проекте постановления.

В нем также отмечено, что правительство не обеспечило реализацию мероприятий по противодействию коррупции; активными темпами растет задолженность по заработной плате и социальных выплат отдельным категориям населения.

«С начала 2013 года количество зарегистрированных безработных в Украине увеличились почти на 100 тысяч людей; сохраняется стабильная тенденция падения промышленного производства: в январе 2013 года - минус 3,2%, в феврале 2013 года - минус 6%», - говорится в документе.

Как известно, согласно законодательству, резолюция о недоверии Кабинету министров Украины считается принятой, если за это проголосовало большинство от конституционного состава Верховной Рады.

Следствие принятия Верховной Радой резолюции о недоверии Кабмину - отставка всего состава правительства.

Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза на протяжении одной сессии, а также на протяжении года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины.

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Министры иностранных дел ЕС 22 апреля обсудят перспективы ассоциации с Украиной

Брюссель. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник, 22 апреля, в Люксембурге обсудят возможность подписания соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“В понедельник мы увидим, какой будет позиция министров иностранных дел”, - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно говорить о том, когда может быть одобрено окончательное решение относительно подписания соглашения. При этом дипломат напомнил, что после освобождения бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко было много комментариев от представителей ЕС и стран-членов. “Их основной мессидж заключался в том, что это движение в правильном направлении, однако должно быть сделано больше”, - сказал дипломат.

Он также отметил, что в ходе заседания Совета иностранных дел ЕС будет обсуждена будущая министерская встреча стран восточного партнерства, а также вопросы подготовки к Вильнюсскому саммиту восточного партнерства.

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Fitch присвоил евробондам агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В»

Рейтинговое агентство Fitch присвоило 5-летним евробондам агрохолдинга «Мрия» на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «R4».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, который имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, Fitch ожидает, что выручка от выпуска облигаций поможет продолжить погашение задолженности «Мрии», повысив при этом уровень общей ликвидности компании. В агентстве также отмечают, что часть средств от нового выпуска облигаций будет направлена на рефинансирование части ранее выпущенных евробондов на 250 млн долл. со сроком погашения в 2016 году. Оставшиеся финансовые ресурсы будут направлены на погашение других долгов холдинга, новые капиталовложения и поддержку оборотного капитала в течение года.

В агентстве также отметили, что изменений в дивидендной политике «Мрии» не прогнозируется, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, выплачиваться не будут.

Как сообщал УНИАН, в апреле агрохолдинг «Мрия» разместил евробонды на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, хотя ранее источник сообщил УНИАН, что компания планирует разместить еврооблигации на сумму 350 млн долл. с ориентиром доходности 9,0%.

В конце марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило этому планирующемуся выпуску евробондов агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «4», а агентство Fitch - рейтинг «B(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4». Агентства тогда сообщали, что привлекаемые средства могут быть направлены агрохолдингом на погашение существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы.

Агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн долл. в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл. Показатель EBITDA агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 254,8 млн долл., маржа EBITDA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур. Земельный банк компании составляет 298 тыс. га.

Агрохолдинг, контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

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«Ощадбанк» в первом квартале снизил прибыль на 23%

Государственный «Ощадбанк» (г. Киев) в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, снизил чистую прибыль на 23,01% – до 137,28 млн грн. Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

В первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, активы банка выросли на 0,27% до 86,23 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 2,96% до 49,67 млрд грн, обязательства выросли на 0,11% до 67,95 млрд грн, средства клиентов — на 1,58% до 40,02 млрд грн, собственный капитал - на 0,87% до 18,28 млрд грн, уставный капитал снизился на 6,71% до 14,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» (г. Киев) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличил чистую прибыль на 12,2% – до 565,825 млн грн.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

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Лукашенко поддерживает строительство газопровода «Ямал-Европа-2»

Беларусь поддерживает строительство газопровода «Ямал-Европа-2», который будет проходить через территорию республики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Что касается Беларуси, то мы – руками-ногами «за», поскольку это рабочие места, высокотехнологичный проект, для которого есть все, начиная от фундаментов, компрессорных станций, производственных площадей, которые готовились на две нитки. Что касается Польши, то там один говорит одно, другой - другое, третий - третье. Но если Россия начнет строить «Ямал-Европа-2», на чем я постоянно на всех переговорах настаивал, мы будем активными сподвижниками, участниками этого строительства», - подчеркнул А. Лукашенко.

Он констатировал, что для Беларуси этот проект крайне выгоден.

«Мы гарантируем, что при любой власти будем оберегать и поддерживать объекты в нормальном состоянии, потому что нам это выгодно. Россияне это увидели, потому и приняли подобное решение. Договорятся с поляками - завтра начнем строить», - заявил президент Беларуси.

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Министр госимущества Польши уволен за подписание меморандума с "Газпромом" по "Ямал-Европа-2"

Глава польского правительства Дональд Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил Д.Туск в пятницу на пресс-конференции в Варшаве.

"Ключевым моментом является надзор и обмен информацией... Несмотря на высокую квалификацию министра, эта функция не была реализована на достаточно хорошем уровне", - сказал премьер.

Также он сообщил, что уже обратился к Президенту Польши Брониславу Коморовскому с предложением назначить новым министром Владзимежа Карпинского.

Первоочередной задачей нового министра Д.Туск назвал решение вопроса о роли польской национальной нефтегазовой компании PGNIG в подписании этого меморандума.

"Ожидаю от нового министра быстрых и решительных действий по отношению к компании PGNIG, в том числе персональных решений", - сказал он.

При этом Д.Туск назвал обоснованной реакцию большинства поляков на подписание меморандума о строительстве нового газопровода через Польщу совместно с "Газпромом", отметив, что власти нужно лучше координировать свою политику в сфере энергетики.

Также премьер не исключил, что в Польше может быть создано отдельное министерство энергетики или введена должность специального уполномоченного по этим вопросам.

Д.Туск принял решение об отставке министра после проведения специального расследования об обстоятельствах подписания меморандума по "Ямал-2" между польско-российской компанией "ЕвроПол ГАЗ" и российским "Газпромом", по результатам которого сегодня был обнародован соответствующий рапорт.

Согласно документу, возглавляемое Н.Будзановским министерство ранее не получало никакой информации о планируемом подписании данного меморандума.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" подписал меморандум о строительстве второй нитки ямальского газопровода с компанией "ЕвроПоЛ ГАЗ", в которой по 48% акций принадлежат российскому газовому монополисту и польской национальной PGNIG, 4 апреля текущего года – на следующий день после того, как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Россияне предлагают Польше построить новый газопровод с Беларуси до Словакии мощностью 15 млрд кубометров газа.

Представители польского правительства, комментируя это предложение, заявили, что не заинтересованы в дополнительных поставках российского газа, поскольку, наоборот, пытаются снизить свою зависимость от РФ. В то же время официальный ответ они планируют дать после подготовки технико-экономического обоснования, которое должно быть готово к октябрю 2013 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и Президент Польши Бронислав Коморовский также заявляли, что не будут принимать участия в политических проектах Российской Федерации, которые могут угрожать интересам Украины.

В случае реализации проекта "Ямал-2" этот газопровод станет третьим газопроводом в обход Украины после уже построенного россиянами "Северного потока" и "Южного потока", сооружение которого началось в конце прошлого года.

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Рада провалила резолюцию о недоверии правительству Азарова

Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов за отставку правительства не голосовал ни один депутат. Из фракции «Батькивщина» - «за» проголосовали 88 из 95 членов фракции, «УДАР» - «за» 35 из 42, КПУ – «за» 21 из 32 депутатов, внефракционные - 10 из 32. Фракция ВО «Свобода» голосовала за отставку правительства в полном составе – 36 депутатов.

Постановлением предусматривалось принять резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины.

В документе отмечено, что деятельность Кабмина является нелегитимной, поскольку в нарушение требований статьи 114 Конституции Украины на рассмотрение Верховной Рады не была подана Программа деятельности Кабинета министров Украины.

Проектом постановления предусматривалось признать, что правительственные инициативы бессистемны и показали свой антинародный характер, а следствием медицинской реформы стало закрытие заведений здравоохранения и увольнение медицинского персонала.

«В результате пенсионной реформы был увеличен пенсионный возраст и страховой стаж. Правительством практически провален евроинтеграционный процесс, игнорируются требования и рекомендации ЕС в части декриминализации законодательства, приведения избирательного законодательства к европейским стандартам, преодоления выборочного правосудия», - говорится в проекте постановления.

В нем также отмечено, что правительство не обеспечило реализацию мероприятий по противодействию коррупции; активными темпами растет задолженность по заработной плате и социальных выплат отдельным категориям населения.

«С начала 2013 года количество зарегистрированных безработных в Украине увеличились почти на 100 тысяч людей; сохраняется стабильная тенденция падения промышленного производства: в январе 2013 года - минус 3,2%, в феврале 2013 года - минус 6%», - говорится в документе.

Как известно, согласно законодательству, резолюция о недоверии Кабинету министров Украины считается принятой, если за это проголосовало большинство от конституционного состава Верховной Рады.

Следствие принятия Верховной Радой резолюции о недоверии Кабмину - отставка всего состава правительства.

Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза на протяжении одной сессии, а также на протяжении года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины.

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Дифференцированные взносы для банков в Фонд гарантирования вводятся со 2-го квартала

Дифференцированные регулярные взносы для банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводятся со второго квартала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор-распорядитель фонда Елена Шарова на заседании его пресс-клуба.

По ее словам, фонд ожидает определенного роста поступлений взносов от банков после введения дифференциации взносов, в то же время при разработке методики фонд намеревался не увеличить поступления, а минимизировать свои риски.

«Риски банка не должны ложиться на вкладчиков и фонд, который осуществляет выплаты. Если банк будет нарушать те или иные коэффициенты риска, он должен будет платить по более завышенной ставке», - сказала Е.Шарова.

Как сообщал УНИАН, дифференцированный взнос вводится решением исполнительной дирекции фонда от 12 февраля №11, которое зарегистрировано в Минюсте 6 марта. В соответствии с разработанной методикой, размер взноса банка в фонд будет зависеть от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта составил 5,71 млрд грн, участниками фонда являлись 174 банка.

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Россия предлагает Польше построить газопровод с белорусского Кобрыня в словацкие Большие Капушаны

Российская федерация предлагает польским властям рассмотреть в рамках проекта "Ямал-2" строительство нового газопровода по территории Польши от находящегося в Беларуси Кобрыня до Больших Капушан в Словакии.

Об этом сказано в рапорте Министерства внутренних дел Польши, подготовленном для выяснения обстоятельств подписания в начале апреля меморандума по этому проекту, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, российские власти впервые предложили польской стороне подписать меморандум о подготовке технико-экономического обоснования этого проекта еще в октябре 2012 года, когда стороны вели переговоры о снижении цен поставляемого в Польшу российского газа.

Польское Министерство государственного имущества выступило против подписания этого документа, предупредив подконтрольные государственные компании, что такое решение должно приниматься на уровне правительства.

"Было понимание, что "Газпром Экспорт" может использовать подписание меморандума с одной из государственных компаний для политических и медиа целей. Обращал внимание факт, что россияне настаивали на подписании меморандума, подчеркивая, что это юридически не обязывающий документ", - отмечено в рапорте.

Авторы документа отмечают, что подготовкой меморандума занималась польско-российская компания "ЕвроПол ГАЗ", заметив, что о планируемом подписании этого документа в Санкт-Петербурге в апреле знали представители польской национальной нефтегазовой компании PGNIG и вице-глава польского правительства Януш Пехочинский.

В то же время о подготовке документа ничего не знал министр государственного имущества Польши Николай Будзановский, а также глава правительства Дональд Туск.

Как сообщал УНИАН, польский премьер-министр сегодня объявил об отставке Н.Будзановского со своего поста, назвав причиной недостаточный контроль над государственными компаниями, представители которой подписали меморандум с "Газпромом" про проекту "Ямал-2".

Ранее Н.Будзановский заявлял, что он не получает документов такого низкого уровня, как меморандум о намерениях, подчеркнув, что такие договора ни к чему не обязывают.

Справка УНИАН. Польша владеет более 70% акций PGNIG, которая в свою очередь владеет 48% акций компании "ЕвроПОЛ ГАЗ". Таким же пакетом в последней компании владеет российский "Газпром", а остальными 4% владеет компания Gas Trading, крупнейшим акционером которой также является PGNIG.

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