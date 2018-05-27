Кабмин Азарова остался, МВФ «обнулил» рост украинского ВВП, промпроизводство в «минусе», ГТС «вынесли» на круглый стол

Кабмин Азарова продолжит свою работу в нынешнем кадровом составе и в рамках принятой программы активизации экономики. Оппозиция, инициировавшая вопрос об оставке правительства, не сумела собрать необходимые 226 голосов. Несмотря на все эмоции и критику, за отставку правительства проголосовали всего 190 депутатов.

Таким образом, вопрос о недоверии министрам снят как минимум до следующей сессии. Сохранивший свои полномочия Кабмин спокойно разъехался по регионам: министры лично бросились выполнять клич премьера по проведению Всеукраинского субботника, призванного навести в стране относительный коммунальный порядок и высадить не менее 2 млн деревьев.

И все бы ничего, но уборка улиц по времени совпала с обнародованием основных макроэкономических показателей развития страны в первом квартале, а также прогнозов на ближайшие 9 месяцев. Вот уж где, как оказалось, авгиевы-то конюшни, требующие серьезного и немедленного управленческого внимания, а то и личной министерской ответственности.

ВВП помножили на ноль

Международный валютный фонд - вслед за экспертами Всемирного банка, а также ряда украинских исследовательских институтов, обнародовал свой прогноз по ВВП Украины до конца 2013 года. Так вот, солидные экономисты дали «0%» роста ВВП при условии сохранения текущей экономической политики. Более прозрачного намека экономистов МВФ на столь ожидаемые в Украине реформы еще поискать. Не случайно в Институте экономических исследований и политических консультаций на этой неделе предположили, что динамика ВВП по итогам 2013 года может быть даже отрицательной (минус 3%) в случае, если достигнутые с МВФ договоренности о диалоге не материализуются в конкретные кредитные транши.

К слову, в Фонде предложили не переоценивать факт сокращения негативного торгового сальдо, также опубликованного на текущей неделе. Напомним, по данным Госстата, сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2013 года сократилось вдвое по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 902,9 млн долларов против также отрицательного сальдо в январе-феврале 2012 года в 1862,8 млн долларов. Но радоваться особенно нечему: структурно не изменилось ничего. Изменился лишь объем импорта энергоносителей. Как только Украина возобновит полноценную закупку дорогого российского газа, приостановленную в феврале-апреле и замещенную на потребление газа из хранилищ, показатели «негатива» вновь поползут вверх.

Причем, как уверяют эксперты, этот прогноз справедлив и в случае, если российский газ будет в той или иной мере замещен «реверсным» газом из Европы. Во-первых, дешевизна последнего – сезонна и весьма ситуативна. Спотовые цены имеют обыкновение взлетать быстрее, чем метеорологи успеют спрогнозировать малейшее похолодание. Во-вторых, Украина фактически не располагает опытом работы на сырьевых спотовых рынках, если речь идет о закупке топлива в общегосударственных масштабах. Этот фактор может обусловить серьезные финансовые просчеты в закупках.

Статистика: тут - радует, тут - не радует

Еще одна неприятная цифра недели: продолжающийся спад промышленного производства. Теперь – «минус» 5% к марту прошлого года. Причем в отраслевом разрезе «минус» и вовсе угрожающий: химия – «минус» 23%, металлургия – «минус» 7%, производство стальных труб – «минус» 31%, машиностроение – «минус» 20,3%. Пожалуй, отдельно стоит упомянуть, что производство легковых автомобилей сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,4% - до 6,4 тысяч штук. Сократилось даже производство хлеба – на 7,2%. И это на фоне разговоров о развитии внутреннего рынка, как основного фактора экономического подъема, на который все еще надеются в правительстве, не называя, правда, реальных стимулов этой надежды.

В этом смысле остается лишь догадываться и о том, что спровоцировало рост банковских активов в марте на 0,9% - до 1,147 трлн грн и рост банковской прибыли до 3,1 млрд грн, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,7 млрд грн).

Среди сравнительно позитивных цифр недели также можно назвать выполнение государственного бюджета за январь-март 2013 года с дефицитом "всего" в 4,2 млрд грн. По словам первого заместителя министра финансов Украины Анатолия Мярковского, это меньше запланированного показателя на этот период и составляет 8,3% годового показателя.

Поиск денег - по-прежнему в тренде

Минфин продолжает искать, у кого еще можно одолжить. Так, на этой неделе стало известно, что Министерство уже в мае намерено продолжить размещение валютных облигаций внутреннего государственного займа. Правда, на большой объем привлеченных средств не рассчитывают. Как заявила директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук, до конца текущего года правительство планирует привлечь 49 млрд грн на внутреннем рынке и 19 млрд грн - на внешнем. При этом за пределы установленного размера долга обещают не выходить: показатель 30% ВВП должен остаться незыблемым до конца 2013 года.

На это, кстати, рассчитывают и инвесторы. Рейтинговое агентство Standard and Poor’s на днях заявило, что возвратность активов по суверенным бондам Украины «сработает» на «четверку», хотя общий прогноз по уже размещенным бумагам – негативный.

В Брюсселе сыграют на украинской "трубе", бюджет точно пересмотрят

На текущей неделе из уст чиновником различного ранга прозвучал ряд заявлений о ближайших знаковых событиях. Важность "анонсированных мероприятий" ни у кого сомнений не вызывает, а вот запишут ли их результаты в "актив" или в "пассив" отечетственной истории - станет понятно только по факту.

ТОП-анонсом недели в газовой сфере стала информация, что 3 мая в Брюсселе состоится Международный круглый стол, на котором обсудят вопрос о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также другие вопросы газовой сферы. Озвучил дату министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий. Таким образом в разгар майских праздников, в которые как раз окунется Украина, далеко в Европе, возможно, решится судьба склоняемой многие годы и на разных языках украинской "трубы". Напомним, ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

ТОП-анонсом в сферах социальной и финансовой можно назвать заявление Президента Украины Виктора Януковича, который во время своей поездки в Винницу четко подтвердил, чтобюджет-2013 будет пересмотрен в ближайшее время. Значимость этой новости можно в полной мере оценить, если вспомнить события декабря прошлого года, когда новоизбранная Рада очень-очень быстро принимала бюджет-2013. Голосование прошло под знаком заявлений о том, что лучше принять "сырой" бюджет, чем входить в новый год вообще без оного, и клятвенных обещаний властей пересмотреть, улучшить, углубить и дополнить главную смету страны по результатам работы экономики в первом квартале 2013 года. По словам Президента, уже есть соответствующие "поручения правительству для того, чтобы подготовить изменения в бюджет по результатам первого квартала, а затем и полугодия”. Изменения будут касаться решения социальных вопросов, а также устранения недостатков, обнаруженных в бюджете по результатам первого квартала, и вопросов развития регионов.

Нельзя не упомянуть и своеобразный "анонс", который "озвучила" Верховная Рада для финансовой сферы и предприятий. В первом чтении принят законопроект, вводящий финансовые векселя. Документ, вызвавший бурные дискуссии в среде депутатов, экспертов и бизнесменов, тем не менее, был "продавлен" провластным большинством, несмотря на полный "игнор" со стороны оппозиции. Сторонники законопроекта утверждают, что введение финансовых векселей сможет оживить финансовый рынок и хотя бы частично решить проблему дефицита оборотных средств для предприятий. Причем, кредитовать экономику можно будет по очень низкой ставке. В свою очередь, противники новшества не менее безапелляционно утверждают, что реализация данных предложений на практике может нарушить баланс бюджета. В частности, они считают, что предложение выплачивать долги по НДС казначейскими векселями (при том, что сами предприятия платят НДС деньгами) не только больно ударит по финансовому состоянию предприятий, но и создаст предпосылки для коррупции, когда в ход пойдет принцип "друзьям - деньги, врагам - векселя". Удасться ли большинству принять резонансный закон в целом и подпишет ли его президент, вероятно, станет известно в ближайшее время. Если так и произойдет, векселя "заработают" в Украине уже с осени текущего года.

Березовский "арестован" в Украине...

То в той, то в другой стране "всплывают" новости, так или иначе касающиеся бизнеса Бориса Березовского, недавно умершего в Великобритании при весьма загадочных обстоятельствах. В Украине на основании запроса Генпрокуратуры Российской Федерации был наложен арест на акции и недвижимое имущество ряда компаний и предприятий, которые ему принадлежали. В России Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых «мошенничество», «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «превышение должностных полномочий».

Пожалуй, учитывая проанонсированный круглый стол в Брюсселе по газовым вопросам, стоит вспомнить мнение Березовского об определенной взаимосвязи решения вопроса по украинской ГТС с внутриполитическими российскими перспективами. Еще в мае 2009 года в интервью газете "Новая" Березовский заявил, что, в случае передачи под контроль Евросоюзу газотранспортной системы Украины, политическая стратегия режима Владимира Путина будет разрушена. «Вся история путинской России — это стремление получить контроль над транспортировкой энергоресурсов. Путинский режим выбрал своей политикой шантаж с помощью энергетической дубины, газово-нефтяной монополии в Европе. И ему очень бы хотелось, чтобы эта монополия дополнилась еще транспортными системами... Так что приоритетом номер один было получение контроля над газотранспортной системой Украины", сказал тогда Березовский. Прошло четыре года, многое ли изменилось?.. Кроме того, что не стало Березовского.

Олеся Сафронова (УНИАН)