ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Минфин признался, что переплатил за ресурсы» пишет: представитель министерства признал, что ведомство завышало доходность по госбумагам, чтобы не было проблем с их реализацией…

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Также «Дело» в публикации «К чему может привести гибкий валютный курс гривни - эксперты» пишет: в рамках «Украинского облигационного конгресса 2013» разгорелись споры о возможной девальвации гривни…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ из РФ расшатал польское правительство», в котором пишет: идея российского президента Владимира Путина о расширении газопровода Ямал-Европа вылилась в громкий политический скандал в Польше. Своего поста лишился курирующий местный ТЭК министр госказны Миколай Будзановский, отставка грозит главе польской госкомпании PGNiG Гражине Петровской-Оливе. Польша стремится диверсифицировать поставки газа и сократить зависимость от «Газпрома». Но российская монополия может использовать сам проект как один из инструментов в переговорах с Еврокомиссией…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Выходят один на один» пишет: в оппозиции вплотную подошли к тому, чтобы назвать согласованного кандидата на выборах мэра Киева. Одним из наиболее вероятных претендентов является народный депутат Петр Порошенко. Правда, источники утверждают, что если в выборах решит участвовать лидер партии УДАР Виталий Кличко, то Порошенко откажется от борьбы…

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«Сегодня» в публикации «В какой валюте лучше держать свои сбережения» пишет: эксперты советуют доверять гривне, а доллары к отпуску менять уже сейчас…

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Также «Сегодня» в публикации «Земля никогда не подешевеет - Янукович» пишет: президент уверяет, что власти делают конкретные шаги для решения проблем в этой сфере…

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Сайт УНИАН-Экономика подводит важнейшие итоги минувшей недели в публикации "Кабмин Азарова остался, МВФ «обнулил» рост украинского ВВП, промпроизводство в «минусе», ГТС «вынесли» на круглый стол..."

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Алкогольные акцизы пойдут на лечение наркоманов и алкоголиков» пишет: Минздрав РФ и Общественная палата идею уже поддержали. Соответствующий законопроект будет подан в Госдуму в сентябре…

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«Ведомости» в публикации «Государство не будет продавать акции ВТБ для пополнения бюджета» пишут: ВТБ в 2013 году проведет только допэмиссию. Банку капитал нужнее, чем доход - бюджету, говорят чиновники…

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Также «Ведомости» в публикации «В России сократились продажи сотовых телефонов» пишут: продажи мобильных телефонов в I квартале 2013 года снизились впервые после кризисного 2009 года. Люди стали чаще покупать дорогие телефоны, но реже менять их, считают эксперты…

(УНИАН)