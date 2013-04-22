Клюев 23-24 апреля посетит с рабочим визитом Брюссель

23-24 апреля состоится рабочий визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева в Брюссель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря СНБО, основной целью визита станет обсуждение актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС, включая подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ноябре этого года в контексте решений 16-го саммита Украина-ЕС (состоявшегося 25 февраля 2013 года).

На встречах в Брюсселе также планируется обсуждение реализации Плана действий по либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом, отмечается в сообщении.

В рамках пребывания в Брюсселе запланированы встречи А.Клюева с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом де Гухтом, а также руководством Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине, бывшими президентами Александром Квасневским и Патриком Коксом.

Как сообщалось, указом Президента Украины от 12 марта 2013 г. № 127/2013 секретарю СНБО Украины А.Клюеву было поручено осуществлять координацию деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере европейской интеграции Украины и взаимодействие с институтами ЕС.