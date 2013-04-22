Анонс на 23 апреля

* 11-00 - В УНИАН состоится презентация Международного форума инвестиций и инноваций в Украине. Формат мероприятия Business VIP. Инициаторы форума: Европейская Экономическая Палата Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине и председатель КГГА Александр Попов. Партнеры мероприятия: Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, ICC Ukraine, ACC in Ukraine, «Advanter Group», «Fairmont Grand Hotel», SI BIS, УЦ «Малая академия наук Украины». Форум проводится с целью создания платформы для налаживания связей между украинской и европейской бизнес-средой и повышения инвестиционной привлекательности Украины. Детальная информация о дате, времени и месте проведения форума, странах и компаниях, которые будут участвовать в Форуме, а также подробная программа проведения будут сообщены участниками пресс-конференции. Во время пресс-конференции будет проводиться аккредитация на форум (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). www.inforum.com.ua и www.eeig.com.ua. Нужна аккредитация. Телефоны: +380979919122, +380639917615, +044 2001040

* Пресс-конференция на тему: "Презентация Доклада о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2012 году". Участники: Елена Миколайчук, председатель Госинспекции ядерного регулирования Украины; Михаил Гашев, первый зам.председателя Госинспекции ядерного регулирования Украины, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, Татьяна Килочицкая, начальник Управления безопасности обращения с радиоактивными отходами; Ольга Матарикина, помощник председателя - пресс-секретарь.

* Круглый стол на тему: «Мама по скайпу: семейные последствия трудовой миграции». Организаторы: Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине и «Видавництво Старого Лева». Участники: Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Кристоф Вайль, председатель Представительства МОМ в Украине Манфред Профазе; главный редактор «Видавництва Старого Лева», автор идеи и составитель сборника рассказов «Мама по скайпу» Марьяна Савка; куратор немецкоязычного издания книги «Мама по скайпу», представитель переводческого объединения TRANSLIT Кати Бруннер; психолог ВБФ «Запорука» Марьяна Ныч и др.

* Круглый стол на тему: «Ипотека-2013: реалии, проблемы, перспективы». Организатор: портал 3Doma.ua. Участники: Александр Дубровин, зам.директора генерального директората банковского надзора НБУ, Иван Ливый, директор департамента финансовой политики Минэкономразвития и торговли Украины; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины; Леонид Рисухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству; Валентин Рыбачук, председатель правления Государственного ипотечного учреждения, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков и др.

* Состоится официальное открытие VII Всеукраинского Фестиваля науки. Фестиваль откроет президент НАНУ, академик Б.Патнон. В 13-00 - официальное открытие выставки специализированного оборудования и технологий «Наука - производству». Организаторы: НАНУ и КГГА. На выставке будет представлено около 800 научно-технических разработок. В 14-15 - круглый стол на тему: «Проблемы внедрения научно-технических разработок отечественных научных учреждений».

* Состоится открытая дискуссия на тему: "Что должно сделать государство, чтобы защитить инвестиции и бизнес?", которая будет проведена по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Игорь Прасолов, министр экономического развития и торговли; Михаил Бродский, глава Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, Андрей Игнатов, замминистра доходов и сборов Украины; Виктор Новиков, директор юридического департамента НБУ; Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА; Хорхе Зукоски, президент Американской торговой палаты в Украине; Владимир Лавренчук, председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и др.

* Пресс-конференция на тему: "Между Россией и ЕС: загрузить украинскую ГТС и не отказаться от интеграции в европейское энергетическое пространство". Будут обнародованы выводы и рекомендации пула украинских экспертов о перспективах развития и эффективной работы отечественной газотранспортной системы. Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики, Александр Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Вячеслав Княжницкий, экс-посол Украины по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности; Михаил Гончар, директор энергетических программ центра "Номос", президент центра глобалистики "стратегия XXI".

* Круглый стол на тему: «Добыча природного газа в Украине: проблемы и перспективы». Будут обсуждаться проблемы разведки и освоения месторождений традиционного и нетрадиционного газа в Украине, а также перспективы увеличения добычи этих видов энергоносителей. В заседании планируется участие известных отечественных и зарубежных ученых и экспертов, представителей АПУ, Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВРУ, СНБОУ, Министерства энергетики и угольной промышленности, других государственных учреждений, представителей иностранных посольств и также отечественных и иностранных нефте-газодобывающих компаний Shell, Сhevron, Exxon Mobil, НАК «Нафтогаз Украины», НАК «Надра Украины.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Нарушение трудовых прав наемных работников». На пресс-конференции речь пойдет о наиболее характерных фактах нарушений, происходящих на предприятиях различных форм собственности, в том числе в угольной отрасли, что приводит к трагическим последствиям. Также будет уделено внимание проекту Трудового кодекса, положения которого существенно ущемляют права наемных работников. Участники: председатель Конфедерации вольных профсоюзов Украины (КВПУ) Михаил Волынец, заместитель председателя Конфедерации вольных профсоюзов Украины (КВПУ) Анатолий Акимочкин, народный депутат Украины Павел Розенко, председатель Профсоюза бортпроводников авиакомпании "АэроСвит" Вениамин Тимошенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Пресс-клуба Регионального Представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси на тему: "Социальные последствия модернизации сферы труда". Вопросы: Каковы социальные вызовы и преимущества углубленной зоны свободной торговли с ЕС для рынка труда Украины? Что нужно сделать, чтобы ответить на социальные вызовы евроинтеграции Украины? Каковы пути успешного сотрудничества между ЕС и Украиной для социально устойчивой модернизации страны? Гостья клуба - Ирина Петрова, д.э.н., профессор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

* Состоится пресс-тур в зону отчуждения, посвященный 27-й годовщине Чернобыльской катастрофы, который проводит Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения. Во время пребывания в зоне отчуждения представители СМИ смогут посетить: комплекс производств по переработке, хранению и захоронению радиоактивных отходов «Вектор», г. Припять; смотровую площадку объекта «Укрытие» и макетная зал Чернобыльской АЭС; мемориальный комплекс «Звезда полынь »и Свято-Ильинский храм г. Чернобыля.

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