Кабмин хочет штрафовать чиновников контролирующих органов за превышение полномочий
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины расширить перечень нарушений, предусматривающих административную ответственность, случаями превышения служебных полномочий со стороны чиновников контролирующих органов.
Об этом говорится в законопроекте № 2839 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности», поданном на рассмотрение в парламент и опубликованном на сайте ВР.
В случае принятия данного законопроекта админответственность будет предусматриваться за нарушение чиновником сроков государственного контроля, периодичности и сроков проведения плановых проверок, порядка проведения проверок, а также за проведение проверки без надлежащих оснований или без предупреждения, если проверка плановая, за превышение в ходе проведения проверки сферы своей компетенции или за требование документов и образцов продукции, не являющийся предметом проверки. Непредоставление чиновником акта о проведении проверки и ее результатах также является нарушением.
Размер штрафа, который может быть наложен на чиновника за такие нарушения, составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов. Если же нарушения стали систематическими и повторяются в течение года, штраф возрастает до 150 необлагаемых минимумов.
В законопроекте также прописана ответственность чиновников за отсутствие реакции на сигналы о нарушениях. В частности, если должностное лицо контролирующего органа не реагирует на обращения другого должностного лица органа развития предпринимательства о нарушении порядка проведения проверок, штраф, который может быть наложен за невнимание, составляет также от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов. Если же нарушения стали систематическими и повторяются в течение года, штраф возрастает до 150 необлагаемых минимумов.
Как сообщал УНИАН, в соответствии с нормами Налогового кодекса, объем необлагаемого налогом минимума составляет 573 грн.