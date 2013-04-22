Главы МИД четырех стран ЕС 25 апреля в Киеве обсудят евроинтеграцию Украины

Варшава. Министры иностранных дел Польши, Литвы, Дании и Нидерландов 25 апреля планируют посетить с визитом Украину для проведения переговоров по вопросам европейской интеграции Украины.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел Польши.

Представитель МИД Рафал Собчак сказал, что главными темами переговоров будет подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре этого года.

Собеседник агентства отметил, что программа визита будет обнародована в ближайшие дни.

В то же время, как сообщает польское информационное агентство РАР, глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил сегодня журналистам в Люксембурге, что во время визита в Киев планирует убеждать украинскую власть "ускорить реформы".

Он назвал "ключевыми" ближайшие недели для подписания упомянутого соглашения, отметив "немного лучшую" атмосферу благодаря последним решениям, принятым в Украине, в частности, помилование экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

"Украинская оппозиция призвала, чтобы не наказывать Украину за некоторые решения ее власти. Оппозиция за подписание на саммите Соглашения об ассоциации. Это радует", - отметил Р.Сикорский.

Как сообщал УНИАН, ЕС выдвинул Украине ряд требований для подписания Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года, среди которых - проведение ряда реформ и решение вопросов выборочного правосудия.

Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации, которое предусматривает также создание углубленной зоны свободной торговли, в марте 2012 года после около 5-летних переговоров.