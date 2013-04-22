ТОП-10 (22 апреля)

В США осуществлен запуск ракеты-носителя Antares, частично изготовленной в Украине

Украина отложила введение спецпошлин на импорт гибридных автомобилей до следующего года

Власти РФ намерены снижать цену газа для промпотребителей, учитывая показатели на рынке США

Всемирный банк планирует за 17 лет преодолеть бедность во всем мире

Оформление разрешения для иностранцев, трудоустраивающихся в Украине, планируют упростить

Минэнергоугля и нефтетрейдеры договорились о снижении цен на бензин и дизтопливо

Украина увеличила выпуск стали

Украина поднялась на 7-е место в мировом рейтинге производителей чугуна

Минэнергоугля инициирует маркировку топлива для борьбы с фальсификатом

«Газпром» пока не подтвердил своего участия в круглом столе по вопросам украинской ГТС

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В США осуществлен запуск ракеты-носителя Antares, частично изготовленной в Украине

Коммерческий партнер американского космического агентства (Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства - NASA) компания Orbital Sciences Corporation в воскресенье осуществила пуск ракеты-носителя Antares, первая ступень к которой была разработана в украинском конструкторском бюро «Южное» и изготовлена на Южном машиностроительном заводе, сообщает официальный сайт NASA.

Пуск ракеты-носителя осуществлен с космодрома Wallops Flight Facility в Вирджинии. «Это был первый запуск ракеты-носителя Antares, успешно выведшей на околоземную орбиту груз, эквивалентный по массе космическому кораблю», - говорится в пресс-релизе космического агентства США.

Успешный пуск ракеты-носителя, как отмечается, откроет для NASA возможность коммерческого партнерства с американскими компаниями в части коммерческих запусков грузов и астронавтов на орбиту.

В NASA также подчеркнули, что представленный Президентом Бараком Обамой бюджет на космические разработки позволит США оставаться лидером в этой сфере, а также привлекать коммерческих партнеров к научным исследованиям и производственной кооперации.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в рамках IV международной научной конференции «Космические технологии: настоящее и будущее» в Днепропетровске генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев анонсировал запуск ракеты-носителя Antares, которая, по словам генконструктора, создана на замену американской ракеты-носителя Дельта-2.

А.Дегтярев отметил, что КБ «Южное» подписало контракт с компанией Orbital Sciences Corporation о совместной работе над проектом несколько лет назад. Он также подчеркнул, что разработка и изготовление первой ступени ракеты-носителя является важной частью международного сотрудничества КБ «Южное» и «Южмаша».

Отметим также, что контракт между Orbital Sciences Corporation и NASA оценивается в 1,9 млрд долл. При этом Antares считается самой крупной частной ракетой, которая когда-либо запускалась с расположенного в Вирджинии космодрома.

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющих передовыми технологиями и принимающих участие в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.

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Украина отложила введение спецпошлин на импорт гибридных автомобилей до следующего года

Межведомственная комиссия по международной торговле изменила свое решение от 28 апреля 2012 года и временно приостановила до 28 февраля 2014 года введение специальных пошлин на автомобили, имеющие гибридную силовую установку.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (номер за 20 апреля т.г.).

«Специальные меры не применяются относительно импорта в Украину новых автомобилей легковых и других моторных транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей (категория М1), с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием… с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 2200 куб. см, имеющих гибридную силовую установку», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Решение вступило в силу 14 апреля 2013 года. Согласно решению комиссии, спецпошлины введены сроком на 3 года.

Вместе с тем, автоимпортеры в Украине отмечали возможность пересмотра своей модельной политики в сторону автомобилей, которые не будут облагаться специальными пошлинами.

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Власти РФ намерены снижать цену газа для промпотребителей, учитывая показатели на рынке США

Минэкономразвития России предлагает в 2016 году снизить темп роста оптовой цены на газ для промышленных потребителей РФ до 10% с 15% в среднем по году и учитывать в формуле расчета цены на других рынках газа, в том числе США, говорится в сценарных условиях макроэкономического развития страны.

Рост цен на газ для населения останется на уровне 15% с целью ликвидации перекрестного субсидирования. Среднегодовой рост цены на газ для промышленных потребителей, как ожидается, в 2014 году составит 15%, в 2014 году - 14-15%. Повышение цен производится с 1 июля и в 2016 году предполагается индексация на 5-6%, передает ПРАЙМ.

Минэкономразвития предлагает, с 2016 года определять цену на газ для потребителей, кроме населения, по модифицированной формуле равнодоходности с дисконтом, сформировавшимся на конец 2015 года.

"В качестве базовой цены на природный газ, от которой рассчитывается цена равнодоходности на внутреннем рынке на текущий период, целесообразно рассматривать цену по экспортным контрактам ОАО "Газпром" (с учетом экспортной пошлины и транспортных затрат), к которой будет применяться дисконт, позволяющий учитывать цены на других рынках газа (в том числе США)", - говорится в сообщении.

Средняя оптовая цена на газ без учета НДС в 2015 году для российских потребителей (кроме населения) может достигнуть 136-137 долларов за тысячу кубометров в среднем за год и практически сравняется с ценой на газ для промышленных потребителей США, отмечается в документе. К концу 2015 года внутренняя цена на газ достигнет, по оценке, 148-150 долларов за тысячу кубов, что составляет примерно 87% от равнодоходных цен поставок газа РФ на внешний рынок в европейские страны.

Как сообщал УНИАН, Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной. При этом Украина активизирует работу по диверсификации поставок "голубого топлива".

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Всемирный банк планирует за 17 лет преодолеть бедность во всем мире

Всемирный банк планирует преодолеть бедность во всем мире на протяжении последующих 17 лет.

Чертой бедности, говорится в предложении политического комитета Всемирного банка, является выживание менее чем на 1,25 доллара США в день, и с этим нужно покончить до 2030 года, сообщает Радио «Свобода».

По оценкам Всемирного банка, в условиях такой крайней бедности живет 1 миллиард 200 миллионов человек, более трети из них – в большей части Африки, южнее Сахары.

Определение этой цели преодоления бедности, заявил журналистам председатель Всемирного банка Джим Йонг Ким на итоговой пресс-конференции, является для всего мира историческим моментом.

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Оформление разрешения для иностранцев, трудоустраивающихся в Украине, планируют упростить

Процедуру оформления разрешения для иностранцев, которые трудоустраиваются в Украине, планируют упростить, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

В частности, как отмечается в сообщении, на рассмотрении в Кабинете министров Украины находится проект постановления, при условии принятия которого перечень документов, подаваемых иностранцами, будет существенно сокращен.

Также предусматривается сокращение срока процедуры рассмотрения документов до 15 дней (на сегодняшний день этот срок – 30 дней). Кроме того, будет пересмотрена процедура продления действия разрешения. Для этого необходимо будет предъявить лишь те документы, в которых произошли изменения, а не полный пакет, как сегодня. Продление действия разрешения будет осуществляться бесплатно.

В сообщении говорится, что в будущем же планируется ввести пластиковые разрешения (чипы), которые бы содержали всю необходимую информацию в электронном виде. На сегодняшний день продолжается процесс накопления базы данных.

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Минэнергоугля и нефтетрейдеры договорились о снижении цен на бензин и дизтопливо

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Эдуард Ставицкий на брифинге в Минэнергоугля.

«Мы договорились с нефтетрейдерами о снижении цен на социальные марки топлива – А-95 и дизельное топливо. До конца текущего месяца мы проработаем изменения к формуле (формирования цены - УНИАН), учтем инфляционную составляющую и инвестиционную составляющую. Цены должны быть снижены до того уровня, о котором мы ранее договаривались», - сказал Э. Ставицкий.

В то же время министр отметил, что справедливая цена на А-95, по его мнению, находится в пределах 10,5–11 грн за литр, однако сейчас практически все участники рынка «вышли за эти пределы».

«Мы не требуем снижения цены на все сорта, мы будем влиять только на социальные виды топлива», - сказал Э. Ставицкий и пояснил, что министерство не намерено влиять на рост цен на топливо премиум-класса.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Антимонопольный комитет Украины потребовал от лидеров отечественного рынка нефтепродуктов установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.

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Украина увеличила выпуск стали

Производство стали в Украине в 1 квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличилось на 0,4% - до 8,379 млн тонн с 8,342 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

При этом Украина опередила Бразилию, заняв девятое место в мировом рейтинге производителей стали.

В марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года производство стали в Украине сократилось на 2,9% - до 2,870 млн тонн с 2,955 млн тонн.

По информации ассоциации, по итогам 1 квартала 2013 г. крупнейшим мировым производителем стали с показателем 191,891 млн тонн (+9,1%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (+0,2%, 26,630 млн тонн), США (-7,6%, 21,458 млн тонн), Индия (+2,9%, 19,826 млн тонн), Россия (-4,8%, 17,223 млн тонн), Южная Корея (-5,4%, 16,381 млн тонн), Германия (-0,3%, 10,814 млн тонн), Турция (-5,9%, 8,493 млн тонн), Украина (+0,4%, 8,379 млн тонн) и Бразилия (-4,4%, 8,345 млн тонн).

В целом, в 1 квартале 2013 года 63 страны произвели 388,824 млн тонн стали, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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Украина поднялась на 7-е место в мировом рейтинге производителей чугуна

Украина в первом квартале 2013 года заняла 7-е место в мировом рейтинге производителей чугуна, увеличив производство на 2,1% - до 7,268 млн тонн, сообщили на сайте Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association).

Ранее, по итогам февраля, Украина опустилась с 7-го на 8-е место в мировом рейтинге производителей чугуна, сократив производство на 2,5%.

При этом в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года Украина увеличила производство чугуна на 1,5% - до 2,511 млн тонн, заняв 7-е место по производственным результатам месяца.

Согласно сообщению, по итогам 1-го квартала 2013 года крупнейшим мировым производителем чугуна с показателем 178,224 млн тонн (+8,1%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли Япония (+2,9%, 20,554 млн тонн), Россия (-1,1%, 12,564 млн тонн), Индия (+5,5%, 12,317 млн тонн), Южная Корея (-6,8%, 9,718 млн тонн), США (-5,2%, 8,056 млн тонн), Украина (+2,1%, 7,268 млн тонн), Германия (+1,1%, 6,891 млн тонн), Бразилия (-4%, 6,486 млн тонн) и Тайвань (+2,6%, 2,907 млн тонн).

Общий объем производства чугуна в 38 странах мира в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 4,3% - до 290,633 млн тон.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство чугуна в Украине в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2,2% - до 7,275 млн тонн.

По данным World Steel Association (WSA), в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство чугуна в Украине сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При этом общий объем производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году, по данным WSA, увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году - 1082,729 млн тонн).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

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Минэнергоугля инициирует маркировку топлива для борьбы с фальсификатом

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение маркировки топлива для борьбы с фальсификатом и увеличения поступлений в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Минэнергоугля заявил министр Эдуард Ставицкий.

«Мы разрабатываем проект постановления. Внедрение маркировки топлива позволит снизить долю фальсификата, увеличит поступления в бюджет. Вы знаете, что это напрямую влияет на состояние дорог», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что альтернативный шаг – повышение акцизов на топливо, о возможности которого заявляли в том числе в Министерстве инфраструктуры Украины, своей цели не достигнет. «Лично я считаю, что поднятие акциза не приведет к качественному изменению, потому что мы тем самым сократим потребление топлива. Люди начнут меньше ездить. Любое повышение не приводит к тем результатам, которые рассчитываются на бумаге», - отметил Э. Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о маркировке подакцизных нефтепродуктов маркерами акцизного налога с целью контроля за уплатой акцизного налога, ужесточения борьбы с незаконным производством и обращением подакцизных нефтепродуктов на территории Украины. Согласно нормам закона подакцизные нефтепродукты, которые производятся или ввозятся на таможенную территорию Украины, подлежат обязательной маркировке маркерами акцизного налога, концентрация которых зависит от вида этих нефтепродуктов и размера ставок акцизного налога. Виды маркеров и уровень их концентрации должен был быть установлен Кабинетом министров Украины в зависимости от вида подакцизного нефтепродукта и ставки акцизного налога. Не подлежат маркировке, согласно закону, транзитные нефтепродукты.

В начале апреля 2013 года Министерство инфраструктуры Украины заявило, что готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.

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«Газпром» пока не подтвердил своего участия в круглом столе по вопросам украинской ГТС

Российский газовый монополист «Газпром» пока не подтвердил своего участия в работе круглого стола, посвященного, в частности, вопросам управления украинской газотранспортной системой, проведение которого запланировано 3 мая в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Министерстве энергетики и угольной промышленности министр Эдуард Ставицкий.

«Направили приглашение руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру. Подтверждения, кто будет от России, нет. Но надеюсь на то, что наши российские коллеги отнесутся к этому вопросу надлежащим образом и будут представлены на этом собрании», - сказал он.

Также министр сообщил, что с украинской стороны в работе круглого стола примет участие лично он, а также специалисты НАК «Нафтогаз Украины» и компании «Укртрансгаз».

"Будут рассмотрены вопросы не только по ГТС, но и в целом по газовому рынку страны» - добавил Э.Ставицкий.

Он также напомнил, что Украина начала процесс либерализации газового рынка «в надежде на то, что это позволит существенно снизить цену на газ, сделав ее более справедливой, чем сейчас».

Как сообщал УНИАН, Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы, планируется провести 3 мая в Брюсселе. Председательствовать на «круглом столе» будет Э.Ставицкий и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

По словам главы Минэнергоугля, на сегодняшний день уже разосланы приглашения потенциальным участникам круглого стола, в том числе «Газпрому», для того, чтобы обсудить вопрос о модернизации ГТС и влияния Украины на построение восточноевропейского хаба на территории нашей страны с непосредственным участием наших коммуникаций – ГТС и хранилищ.

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