ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Минэнергоугля снизит цены на А-95 и дизтопливо» пишет: Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и 15 ведущих сетей автозаправочных станций договорились о снижении цен на «социальный» бензин…

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: МВД готовит новые штрафы для водителей, а украинцам вернут уплаченный налог на недвижимость» пишет: сокращение льгот для аграриев не приведет к росту цен на продукты, Украина освободила от спецпошлин гибридные автомобили, а треть компьютеров украинцев не защищены от вирусов — таковы деловые итоги 22 апреля…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «С небес на землю», в котором пишет: с 2014 года уплата фиксированного сельскохозяйственного налога может увеличиться почти в шесть раз. Министерство доходов и сборов предложило изменить механизм его начисления, чтобы аграрии платили налог, исходя из постоянно меняющейся денежной оценки земель. Такое реформирование, а также пересмотр методики расчета ресурсных платежей принесут государству дополнительно до 1,3 млрд грн. И хотя аграрии и их представители не одобряют усиления фискального давления, в Партии регионов готовы поддержать в парламенте правительственную инициативу…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ГИУ готовится к лизингу» пишет: в Государственном ипотечном учреждении сообщили, что без помощи правительства не смогут реализовать проект лизинга жилья под 3% годовых. Программа заработает только в том случае, если ГИУ начнет получать из госбюджета компенсацию расходов на покупку жилья за средства, привлеченные по рыночной цене. Эти договоренности могут быть достигнуты в ближайшие недели. Данная программа вряд ли будет масштабной, поскольку желающих стать лизингополучателями пока немного, отмечают эксперты…

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«Сегодня» в публикации «Нардепы надеются со второй попытки отменить скандальную Пенсионную реформу» пишет: в середине мая Рада в третий раз за два месяца попытается отменить Пенсионную реформу. На этом настаивают оппозиционеры и коммунисты. Они грозятся заблокировать работу парламента, если их проекты не внесут в повестку дня. Регионалы считают, что спешить с решением этого вопроса не стоит…

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Также «Сегодня» в публикации «Подорожание овощей может ускорить инфляцию в Украине» пишет: по мнению экспертов, цены на прошлогодний урожай в ближайшее время поднимутся еще на 10%…

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ограничение наличных расчетов: банкиры в экстазе, граждане в шоке, бизнес в ожидании» пишет: ограничение расчетов наличностью уже в мае-июне может вступить в законную силу. Вопреки заверениям чиновников, что нововведение полезно как для страны, так и для граждан, население нервно подсчитывает заначки и пытается спрогнозировать, какую дань с них придется уплатить банкам и налоговикам. Малый же и средний бизнес активно разрабатывает новые «теневые» схемы для уклонения от уплаты налогов…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Деньги за электронные браслеты ФСИН ушли в Швейцарию и Гонконг» пишет: проверка Росфинмониторинга показала, что сотни миллионов бюджетных средств, выделенных тюремному ведомству, осели на счетах физических лиц, а часть денег была переведена за границу…

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«Ведомости» в публикации «Как разогнать экономику России» пишут: экономику РФ решено поддержать бюджетным маневром и инфраструктурными облигациями. Нефтяные фонды не тронут даже при стагнации…

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Также «Ведомости» в публикации «Правительство готово оказать автопрому антикризисную помощь» пишут: в условиях стагнации правительство РФ обращается к антикризисному арсеналу. Чтобы поддержать автопром, оно может начать снова субсидировать автокредиты…

(УНИАН)