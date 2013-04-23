Украина рассчитывает на поддержку своих инициатив Парламентской ассамблеей ОБСЕ - Янукович

Официальный Киев рассчитывает на поддержку Парламентской ассамблеей ОБСЕ инициатив, предложенных во время председательства Украины в ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с исполняющим обязанности президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вольфгангом Гроссруком.

“Мы рассчитываем на поддержку Парламентской ассамблеей ОБСЕ наших инициатив”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Украина как председательствующая в ОБСЕ страна заинтересована в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей по всем актуальным вопросам повестки дня.

По словам В.Януковича, Украина направляет свои усилия на проведение открытой и предметной дискуссии с государствами - участницами ОБСЕ относительно предложенных Украиной приоритетов деятельности организации.

“Председательство Украины в ОБСЕ мы рассматриваем как реальную возможность сделать свой вклад в укрепление безопасности и стабильности в регионе”, - подчеркнул В.Янукович.

Он выразил уверенность, что новосформированная делегация Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет активно участвовать в ее работе.

В свою очередь В.Гроссрук дал высокую оценку деятельности Украины в ОБСЕ, отметив, что Украина всегда имела активную позицию в отношении всего, что происходит как в ОБСЕ, так и в ПА ОБСЕ.