МИД Украины ожидает, что решение по Соглашению об ассоциации с ЕС будет принято в мае

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что конкретное решение о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет приниматься на конференции комиссаров ЕС и Совета министров иностранных дел Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

«Мы ожидаем, что решение о дальнейшем прогрессе в подписании Соглашения об ассоциации будет рассмотрено 15 мая на конференции комиссаров ЕС, а также на Совете министров иностранных дел ЕС в конце мая этого года. На этих встречах, мы ожидаем, будут приниматься какие-то конкретные решения», - сказал Е.Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 23-24 апреля состоится рабочий визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева в Брюссель. Основной целью визита станет обсуждение актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС, включая подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ноябре этого года в контексте решений 16-го саммита Украина-ЕС (состоявшегося 25 февраля 2013 года).

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

По мнению экспертов, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть перенесено на лето-осень 2015 года.