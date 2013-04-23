Министры иностранных дел Польши, Литвы, Дании и Нидерландов 25 апреля посетят Украину

Министры иностранных дел Польши, Литвы, Дании и Нидерландов будут находиться с рабочим визитом в Украине 25 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, в программе визита делегации представителей стран - членов ЕС предусмотрены проведение ряда встреч с высшим руководством Украины и обсуждение реализации евроинтеграционного курса, в частности подписание соглашения об ассоциации с ЕС в ходе Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” в ноябре этого года, а также поддержка в контексте реализации плана действий в либерализации визового режима и сотрудничество в сфере энергетики.

В ходе встречи также планируется обсудить состояние реализации приоритетных вопросов повестки дня отношений. Планируется обсудить дальнейшее внедрение определенных приоритетов двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу, в частности в контексте выполнения Украиной Повестки дня ассоциации.

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