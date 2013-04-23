Украина внесет в фонд поддержки безопасности в Афганистане 1,5 млн. дол.

Брюссель. Украина в 2015-2017 году внесет в Международный трастовый фонд поддержки безопасности в Афганистане 1,5 млн. дол.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня украинским журналистам глава Миссии Украины при НАТО Игорь Долгов.

«Украина на себя взяла обязательство вносить, начиная с 2015 года, в этот стабилизационный фонд по 500 тыс. долларов ежегодно в течение трех лет», - сказал он.

Посол также подчеркнул, что Украина одна из первых партнеров НАТО заявила о своем участии в миссии Альянса в Афганистане после 2014 года, которая будет заниматься тренировкой местных сил безопасности.