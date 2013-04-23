Анонс на 24 апреля

* При содействии Государственной казначейской службы Украины состоится международный семинар на тему: "Внутренний контроль и роль современного казначейства", основным организатором которого является Казначейское Сообщество сети PEM PAL. В работе семинара примут участие представители Всемирного банка, министерств финансов Великобритании, Австралии и Нидерландов, а также Председателя казначейских служб Российской Федерации, Казахстана и Албании. Откроет семинар председатель Казначейства Украины Сергей Харченко.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра социальной политики Натальи Королевской, министра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова, председателя Государственной службы интеллектуальной собственности Николая Ковини.

* Круглый стол на тему: «Когда совладельцы смогут реализовать право на земельный участок многоквартирного дома?». Организатор - Гражданская сеть ОПОРА. Участники: Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА (модератор), член Национального Совета по вопросам создания и обеспечения функционирования ОСМД при КМУ, Юрий Одарченко, член Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Руслан Марцинкив, член Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, Игорь Лысов, почетный президент компании «Лико-Холдинг»; Людмила Шанц, председатель Правления Ассоциации ОСМД и ЖСК «Виктория» (г. Запорожье) и др.

* Состоится пресс-завтрак на тему: "Рынок труда в гостинично-ресторанном секторе. Почему отелям и ресторанам не хватает рабочих рук?". Участники: Владимир Федорченко, ректор Киевского университета туризма, экономики и права, президент Ассоциации учебных заведений Украины туристического и гостиничного профиля; Жан Батист Пижон, генменеджер отеля InterContinental Kyiv; Ирина Зинченко, HR директор InterContinental Kyiv, председатель HR комитета клуба Hoteliero; Ульяна Ходоровский, руководитель Исследовательского центра hh.ua. Модератор - Наталья Маципура.

* Украинский союз промышленников и предпринимателей совместно с компанией «Делойт» проведет обсуждение законопроекта о трансфертном ценообразовании. Участники дискуссии: председатель комиссии УСПП по вопросам экономической политики Юлия Дроговоз, руководитель Секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский, руководитель отдела налогово-юридических услуг «Эрнст энд Янг» Владимир Котенко, а также представители компаний «Оболонь», «Нибулон», ГП «Антонов», «Энергоатом» и другие.

* Пресс-конференция на тему: «Управление активами институциональных инвесторов: тенденции 2012 года, вызовы и преобразования в 2013 году». Участники: председатель Совета УАИБ Дмитрий Леонов, ген.директор УАИБ Андрей Рыбальченко и представители НКЦБФР и Нацфинуслуг.

* Состоится брифинг на тему: «Предотвращение профессиональных заболеваний». Организатор - Федерация профсоюзов Украины. Участники: председатель ФПУ Ю.Кулик, председатель Госгорпромнадзора А.Хохотва, директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины В.Акопян, директор Института медицины труда Национальной академии наук Украины Ю.Кундиев и др.

* Круглый стол на тему: "Скандинавский подход в ведении бизнеса в Украине: правовая сторона". Партнер мероприятия юридическая фирма Ulysses. Организатор – проект ЮРЛИГА компании «ЛІГА:ЗАКОН». Участники: Гунилла Хулт, глава Business Sweden, шведского торгового и инвестиционного совета в Украине, Грузии и Армении; Олег Марченко, управляющий партнер ЮФ Ulysses; Анна Зоря, партнер ЮФ Ulysses; Леся Логвиненко, советник по коммерческим вопросам, посольство Дании в Украине; Алена Пивовар, руководитель юридического департамента Тетра Пак Украина.

* Состоится заседание Пресс-клуба Национального экологического центра Украины на тему: «Традиции ядерных катастроф: забыть или продолжить?», приуроченного к дням памяти о Чернобыльской ядерной катастрофе. Независимые эксперты расскажут о том, действительно ли украинцы защищены от последствий как Чернобыля так и потенциальных новых аварий на ядерных объектах. Что нужно делать, чтобы постепенно избавиться от «дамоклова меча» атомной энергетики? Гости: Ян Хаверкамп, эксперт по ядерной энергетике, кампейнер Greenpeace International; Ален де Алле, бельгийский режиссер и автор документальных лент «Добро пожаловать в Фукуcиму» и «Чернобыль навсегда».

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Причины кризиса авиакомпании «АэроСвит», во время которой состоится презентация исследования «Причины кризиса авиакомпании «АэроСвит»», проведенного ОО «Центр исследования корпоративных отношений». Участники: Вячеслав Бутко, вице-президент «Центра исследования корпоративных отношений»; Максим Юхименко, секретарь Наблюдательного Совета авиакомпании «АэроСвит»; Сергей Белашко, директор «Агентства социальных коммуникаций». В исследовании проанализированы внутренние и внешние причины кризиса одного из крупнейших национальных перевозчиков – авиакомпании «АэроСвит», – рассмотрены внутрикорпоративные конфликты других авиакомпаний, приведены примеры успешного государственного регулирования отрасли пассажирских авиаперевозок (в США и ЕС), а также примеры успешного выхода крупных зарубежных авиакомпаний из состояния банкротства, спрогнозированы сценарии дальнейшего развития ситуации с «АэроСвитом» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 490 04 12, e-mail: info@corporativ.info. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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