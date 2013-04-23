ТОП-10 (23 апреля)

НБУ утвердит проект по ограничению наличных расчетов в мае-июне без существенных изменений

«Газпром» отказался участвовать в круглом столе по украинской ГТС в Брюсселе

Решение о дополнительном экспорте пшеницы может быть принято на этой неделе

Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя, заявляет Азаров

Вопрос о статусе Украины в ТС пока не решен - Минэкономразвития РФ

Минфин привлек в госбюджет 3,2 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 23 апреля

Янукович одобрил изменения к госбюджету, принятые большинством на Банковой

Исполняющим обязанности директора «Укрэнерго» назначили экс-главу «ЭКУ»

С Exсelerate Energy подписано соглашение о размещении LNG-терминала

Рабочую группу по взаимодействию с ТС возглавил Бойко вместо Грищенко

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НБУ утвердит проект по ограничению наличных расчетов в мае-июне без существенных изменений

Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления об ограничении наличных расчетов до 150 тыс. грн в мае-июне текущего года без существенных изменений по итогам общественного обсуждения, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, указанная инициатива поддерживается Министерством доходов и сборов, Государственной службой финансового мониторинга, Независимой ассоциацией банков Украины, Европейской Бизнес Ассоциацией, территориальными управлениями и структурными подразделениями НБУ.

Как сообщается, в настоящее время Национальный банк обрабатывает полученные в ходе обсуждения предложения. "Согласовываются вопросы практического применения ограничения по расчетам наличностью между физическими лицами по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному заверению, в частности, путем внесения изменений в другие нормативно-правовые акты Национального банка Украины в части определения статуса специального депозитного счета нотариуса", - говорится в сообщении.

Для оптимизации нормативной базы Нацбанк рассматривает возможность включения в проект существующего на сегодня ограничения по расчетам наличностью между предприятиями и физическими лицами - предпринимателями (10 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте НБУ обнародован проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета для общественного обсуждения, которое длилось до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.

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«Газпром» отказался участвовать в круглом столе по украинской ГТС в Брюсселе

Представители российского газового монополиста «Газпром» не будут принимать участие в «круглом столе» в Брюсселе 3 мая по вопросам управления украинской газотранспортной системой.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Они еще бы 5 мая его назначили! Конечно, от «Газпрома» никого не будет», - сказал С.Куприянов.

Он подчеркнул, что формат такого мероприятия «нам не совсем понятен».

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, значит ли это, что «Газпром» не заинтересован в обсуждении вопроса управления украинской ГТС в трехстороннем формате, С.Куприянов отметил: «Я сформулировал ответ достаточно аккуратно. Выводы делайте сами».

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на брифинге в Министерстве энергетики и угольной промышленности министр Эдуард Ставицкий сообщил, что «Газпром» пока не подтвердил своего участия в работе круглого стола, посвященного, в частности, вопросам управления украинской газотранспортной системой, проведение которого запланировано 3 мая в Брюсселе.

«Направили приглашение руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру. Подтверждения, кто будет от России, нет. Но надеюсь на то, что наши российские коллеги отнесутся к этому вопросу надлежащим образом и будут представлены на этом собрании», - сказал Э.Ставицкий.

Также министр сообщил, что с украинской стороны в работе круглого стола примет участие лично он, а также специалисты НАК «Нафтогаз Украины» и компании «Укртрансгаз». «Будут рассмотрены вопросы не только по ГТС, но и в целом по газовому рынку страны» - добавил Э.Ставицкий. Он также напомнил, что Украина начала процесс либерализации газового рынка «в надежде на то, что это позволит существенно снизить цену на газ, сделав ее более справедливой, чем сейчас».

Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы, планируется провести 3 мая в Брюсселе. Председательствовать на круглом столе будет Э.Ставицкий и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер. По словам главы Минэнергоугля, на сегодняшний день уже разосланы приглашения потенциальным участникам круглого стола, в том числе «Газпрому», для того, чтобы обсудить вопрос модернизации ГТС и влияния Украины на построение восточноевропейского хаба на территории нашей страны с непосредственным участием наших коммуникаций – ГТС и хранилищ.

14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

21 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью европейским СМИ, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Напомним, Украина не исключает возможности передачи ГТС в аренду в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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Решение о дополнительном экспорте пшеницы может быть принято на этой неделе

Решение о дополнительном экспорте пшеницы из Украины, которое было отложено в связи со сложными погодными условиями и необходимостью подсчета зернового баланса, может быть принято уже на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в интервью журналистам во вторник.

Напомним, ранее планировалось возобновить экспорт пшеницы после 10 апреля.

«Мы на этой неделе собираем совет экспортеров, на котором еще раз пересмотрим балансы, но на сегодняшний день мы видим, что мы можем сегодня отпустить в свободный экспорт продовольственную пшеницу», - сказал Н.Присяжюк.

Министр также уточнил, что объем дополнительного экспорта зависит от потребности на внешнем рынке и возможностей его поставки.

Как сообщал УНИАН, решение об ограничении экспорта пшеницы из Украины было принято в связи с тем, что возможности ее поставки на внешние рынки были почти исчерпаны, поэтому экспортировать пшеницу имели право только те компании, которые закупают зерно у Аграрного фонда.

Вместе с тем, Министерство аграрной политики и продовольствия согласовало с зернотрейдерами возможность дополнительного экспорта 300 тыс. тонн пшеницы.

По информации Минагропрода, Украина с начала 2012-2013 маркетингового года (1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.), по состоянию на 22 апреля, поставила на внешние рынки 20,5 млн тонн зерновых, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, при этом объем поставок зерна с начала апреля составил 1,05 млн тонн.

Экспорт пшеницы к указанной дате составил 6,46 млн тонн, в том числе 5,56 млн тонн продовольственной и 0,9 млн тонн фуражной пшеницы. При этом с начала апреля Украина поставила на внешние рынки 0,17 млн тонн пшеницы.

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Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя, заявляет Азаров

Украина договорилась с Таможенным союзом о предоставлении статуса наблюдателя в этой организации, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с журналистами иностранных СМИ, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, уже решение принято, и речь идет о технических формулировках», - сказал Н.Азаров. Он добавил, что состоялись встречи с представителями Казахстана и Беларуси, и сейчас идет отработка технических моментов.

"Сейчас идет отработка, мы создали в правительстве рабочую группу по подготовке документов, которые должны быть подписаны президентами. Мы договорились, и сейчас завершаются технические переговоры по формулировкам. Мы будем наблюдателями в Таможенном союзе, мы будем иметь представительство при Евразийской экономической комиссии, соответственно, руководитель представительства получит возможность участвовать в заседании коллегии Евразийского союза, принимать участие в подготовке документов, но он не обладает правом голоса», - сказал Н.Азаров.

На вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на встрече президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, Н.Азаров ответил: "Да".

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Н.Азаров сообщил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

5 апреля Президент Виктор Янукович заявил, что Украина надеется получить статус наблюдателя в этом объединении.

«Последнее предложение, которое я озвучил во время встречи с Президентом России, - о том, чтобы мы все же нашли формат наших отношений, а мы на данном этапе видим его как формат наблюдателя», - подчеркнул В.Янукович.

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Вопрос о статусе Украины в ТС пока не решен - Минэкономразвития РФ

Окончательное решение о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая является наднациональным регулирующим органом Таможенного союза, еще не принято.

Как сообщает "Прайм", об этом заявил заместитель главы Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев.

"Действительно, украинская сторона подготовила и направила нам проект меморандума о присвоении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК. У них есть статус наблюдателя при ЕврАзЭС, таким образом, они предложили нам рассмотреть возможность стать наблюдателем при ЕЭК. Этот документ мы действительно получили, и сейчас идут переговоры и в двустороннем формате, и сегодня на заседании совета ЕЭК обсуждался этот вопрос - о дальнейших усилиях по подготовке этого меморандума. Но от этого вопрос решенным не является", - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос, может ли меморандум быть подписан уже в мае на президентском уровне, А.Лихачев заметил, что "все возможно". "Но пока, я считаю, что на этот вопрос однозначно ответить сложно", - добавил он.

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Минфин привлек в госбюджет 3,2 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 23 апреля

Министерство финансов Украины во вторник, 23 апреля, привлекло в государственный бюджет 3,2 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 300,697 млн грн по двум удовлетворенным из 4 поданных заявок на приобретение госбумаг со сроком обращения 329 дней и доходностью 10%; 1589,802 млн грн по всем трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25%; 1313,485 млн грн по всем двум поданным заявкам на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года запланировал и провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 2, 9, 16 и 23 апреля, при этом размещение валютных госбумаг не планировалось.

Справка УНИАН. По состоянию на 23 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 213,595 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 75,414 млрд грн, нерезидентов - 5,109 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Янукович одобрил изменения к госбюджету, принятые большинством на Банковой

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 176-VII «О внесении изменений в статью 6 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля большинство Верховной Рады приняло Закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (о государственных гарантиях). За это решение проголосовали 230 народных депутатов, присутствовавших на заседании ВР, которое проходило в помещении парламентских комитетов по улице Банковой.

Законом вносятся изменения в пункты 1 и 3 статьи 6 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

В соответствии с законом, пунктом первым статьи 6 устанавливается, что в 2013 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 50 млн грн по решению Кабинета министров Украины для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов хозяйствования - резидентов Украины государственного сектора экономики для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, которые имеют общегосударственное значение.

В том числе по таким возможным направлениям: по обязательствам Государственного агентства автомобильных дорог Украины; по обязательствам ПАО «Украинский банк реконструкции и развития; по заимствованиям Государственного ипотечного учреждения; по обязательствам субъектов хозяйствования, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которые осуществляют реализацию национальных проектов.

А также для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию экономики Украины, в том числе экспорто-ориентированных и энергосберегающих проектов; для реализации проекта строительства мостового перехода через реку Днепр в Запорожье.

Условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабмином.

При этом Госагентство автомобильных дорог освобождается от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Пунктом третьим статьи 6 определяется, что условия предоставления госгарантий устанавливается Кабмином. Главные распорядители бюджетных средств по решению правительства могут освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или иное обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за их предоставление.

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Исполняющим обязанности директора «Укрэнерго» назначили экс-главу «ЭКУ»

Исполняющим обязанности директора Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» назначен Петр Омеляновский, который ранее занимал должность президента НАК «Энергетическая компания Украины».

Данное решение закреплено приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 19 апреля 2013 года и приказом "Укрэнерго" от 22 апреля 2013 года.

Анатолий Ходаковский, который с октября 2009 года занимал должность директора «Укрэнерго», переведен на должность первого заместителя директора по оперативно-техническому управлению НЭК.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля подали в отставку заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха и директор Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Анатолий Ходаковский.

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С Exсelerate Energy подписано соглашение о размещении LNG-терминала

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала по добыче сжиженного газа (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.), сообщила пресс-служба Госинветспроекта.

«Американская компания Exсelerate Energy начинает подготовку инженерных работ для размещения морской платформы по приему сжиженного газа на Черноморском побережье Украины (в акватории порта «Южный»). Это случилось благодаря подписанному 16 апреля договору между ГП «Национальный проект «LNG-терминал» и компанией Excelerate Energy», - цитирует пресс-служба главу Госинвестпроекта Владислава Каськива.

В пресс-службе также отметили, что морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

По информации ведомства, выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Кроме того, юридическая компания Baker Botts предоставила юридические выводы относительно возможности беспрепятственной транспортировки газа через проливы Босфор и Дарданеллы.

Как сообщал УНИАН, Владислав Каськив уверяет, что плавучая платформа для терминала по приемке сжиженного газа (LNG-терминал) будет установлена на Черноморском побережье к концу первого полугодия 2014 года.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

В ноябре 2012 года В.Каськив заявил, что плавучий завод будет арендован у американской компании Excelerаte Energy.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

В апреле 2013 президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина рассматривает возможность строительства «LNG-терминала» в районе Босфорского пролива.

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Рабочую группу по взаимодействию с ТС возглавил Бойко вместо Грищенко

Президент Украины Виктор Янукович своим Распоряжением № 149/2013-рп внес изменения в Распоряжение Президента Украины от 6 июня 2011 года №190.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, «в качестве частичной замены пунктов 2 и 3 Распоряжения Президента Украины от 6 июня 2011 года №190 «О Рабочей группе по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», в состав Рабочей группы по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации введен вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко. Он назначен руководителем Рабочей группы вместо Константина Грищенко. В состав Рабочей группы также введены министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и заместитель министра здравоохранения Украины Александра Толстанов.

Утвержден в составе Рабочей группы Правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий. Из состава Рабочей группы выведен А.Анищенко, К.Грищенко, П.Климкин, В.Сиденко.

УНИАН