ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Государство больше не хочет газовой помощи от Фирташа» пишет: неосмотрительная просьба «Нафтогаза» к Дмитрию Фирташу помочь с поставками газа может обернуться для Украины новым иском…

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Также «Дело» в публикации «Банк Национальный кредит» планирует поглотить несколько финучреждений» пишет: рынок проблемных банковских активов является перспективным, считает Андрей Онистрат. Его «Банк Национальный кредит» собирается приобретать как проблемные активы у банков, так и банки целиком…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Глядя на себя со стороны», в котором пишет: в конце мая Украина планирует получить статус наблюдателя в Таможенном союзе. Это упростит защиту интересов национальных производителей на рынках России, Белоруссии и Казахстана, уверены в украинском правительстве. И хотя статус наблюдателя Украине, скорее всего, предоставят, российские чиновники по-прежнему настаивают на полноценном участии страны в экономическом объединении…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Внештатный «Корреспондент», в котором пишет: Петр Порошенко продает долю в журнале «Корреспондент», сайта korrespondent.net и радиостанции «Наше радио». Его партнер - медиагруппа United Media Holding - теперь будет единственным владельцем этих активов. Учитывая политические амбиции Петра Порошенко, продавать медиаактивы сейчас нелогично. Поэтому народный депутат готовится инвестировать в новый проект в сфере СМИ…

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«Сегодня» в публикации «В Киеве запустят автобусы без бензина» пишет: в столице хотят наладить производство автобусов с электродвигателями - они работают без бензина, подзаряжаясь электроэнергией. Создание совместного австрийско-украинского производства обещают организовать на базе «Киевпасстранса»…

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцам все реже удается взять квартиру в ипотеку» пишет: украинские банки за январь-февраль 2013 года сократили ипотечный портфель на 37% - до 61 млрд гривень…

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газпрому снова «не совсем понятно» пишет: «Газпром» отказался участвовать в «круглом столе» по вопросу управления украинской ГТС, который запланирован на 3 мая в Брюсселе. Его поведение изначально было прогнозируемо: российскому монополисту интересно "проглотить" ГТС в одиночку, а украинская сторона при этом должна присутствовать как статист, считает эксперт…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Автохлам принесет в бюджет 440 млрд рублей» пишет: сами утилизаторы получат субсидии в размере 416 млн рублей…

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«Ведомости» в публикации «Путин передумал ограничивать «золотые парашюты» топ-менеджеров госкомпаний» пишут: топ-менеджеры госкомпаний могут увольняться спокойно - президент РФ решил не ограничивать размер их выходных пособий…

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Также «Ведомости» в публикации «Коллекционные вина из Бордо резко дешевеют» пишут: производители элитных вин из Бордо вынуждены снижать свои цены. Рынок оказался перегрет, а в Китае - основном покупателе таких вин - экономические проблемы…

(УНИАН)