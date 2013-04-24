Азаров об оппозиции: "Украине не нужны такие претенденты на власть"

Премьер-министр Николай Азаров считает, что оппозиция, которая неконструктивно критикует правительство, не может претендовать на власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"Я сказал народным депутатам (во время рассмотрения вопроса отставки правительства - УНИАН), что конструктивная критика – абсолютно необходимый катализатор для совершенствования государственной политики. И правительство, что бы ни было, готово сотрудничать с теми, кто искренне беспокоится о будущем Украины. Но дискуссия на уровне - «вы виноваты в том, что зимой день короче, чем летом» - не имеет ни смысла, ни абсолютно ничего общего с поиском успешных путей развития страны. Я надеялся, что предметом дискуссии станет детальный анализ программы активизации экономики Украины, разработанной правительством. Но, как оказалось, практическая работа оппозицию не интересует. Не способны они на профессиональный прагматический анализ и сотрудничество. Напротив, они наглядно продемонстрировали обществу, что заинтересованы лишь в дестабилизации ситуации. А отвечать ни за прошлые свои решения, ни за будущие действия не хотят. Украине не нужны такие претенденты на власть", - сказал Н.Азаров.

Он еще раз поблагодарил конструктивную часть Верховной Рады Украины за поддержку правительства и за деловую критику. В то же время глава правительства отметил, что вопрос совершенствования персональной работы членов правительства, руководителей центральных органов государственной власти с депутатским корпусом, комитетами и фракциями выделен в отдельное направление деятельности, и пообещал жестко контролировать такое взаимодействие.

"Убежден, что эта работа даст положительный результат. Потому что она в интересах страны. Не может развиваться страна, в которой Президент, правительство и парламент блокируют работу друг друга. Такое мы уже видели в недавней истории. Кстати, и искренние друзья Украины однозначно настаивают на том, что между выборами оппозиция должна конструктивно работать в парламенте, а не на улицах. Буквально на днях в беседе со мной это говорили и Президент Квасневский, и исполняющий обязанности президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ господин Гроссрук и другие европейские политики. Давайте вместе прислушаемся к дружеским советам опытных политиков из тех стран, к семье которых следует Украина", - подчеркнул Н.Азаров.