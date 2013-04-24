Анонс на 25 апреля

* Состоится выездной пресс-клуб Киевводоканала на тему: «Насосная станция Роса-300 - гениальное техническое решение проблемы питьевой воды столицы после аварии на ЧАЭС». Участники: директор Днепровской водопроводной станции ОАО «АК «Киевводоканал» Анатолий Фурса и советник председателя правления по вопросам информационной политики ОАО «АК «Киевводоканал» Виктория Яковлева. Организовано транспорт от главного офиса ОАО «АК «Киевводоканал».

* Круглый стол на тему: «Когда каждая украинская семья сможет позволить себе собственную квартиру?». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Доступное жилье: миф или реальность? Кто может позволить себе купить жилье в Украине? Будет ли развиваться гос.программа «Доступное жилье»? Сколько будет стоить квадратный метр жилья в столице и других городах Украины в ближайшие годы? Возможна ли в Украине ипотека без «неподъемных» процентов, существующих сегодня? Кто виноват в заоблачных ценах на жилье: застройщики, бюрократы-коррупционеры или банки? Какова реальная себестоимость жилья в Киеве и Украине? Участники: Геннадий Зубко, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Александр Сугоняко, президент АУБ; Ирина Матияш, начальник отдела сопровождения госпрограмм ПАО ХК «Киевгорстрой»; Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК «Кравец и партнеры»; Александр Рубанов, президент Союза специалистов по недвижимости Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Круглый стол на тему: "Решение хозяйственными судами споров, связанных со страхованием и доверительными операциями". Организаторы: Высший хозяйственный суд Украины и проект ЮРЛИГА компании "ЛІГА:ЗАКОН". Участники: Александр Кот, судья; Евгений Першиков, судья; Нина Кочерова, судья ВХСУ; Ольга Кролевец, судья ВХСУ; Ольга Попикова, судья ВХСУ; Григорий Мачульский, судья ВХСУ.

* Круглый стол на тему: «Экономическая безопасность Украины: формирование концепции устойчивого развития». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Ярослав Жалило, первый зам.директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины; Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

* Круглый стол на тему: «Субсидии и льготы: получат ли их жители объединений совладельцев многоквартирных домов?». Участники: Вера Радченко, зам.директора департамента жилищной политики министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ общественной сети ОПОРА; Виктория Погорелова, глава ОСМД «Мотор», член национального совета ОСМД при КМУ; Людмила Шанц, глава правления ГО «Объединение жилищно-строительных кооперативов совладельцев многоквартирных домов «Виктория»; Екатерина Чижик, глава ассоциации ОСМД и ЖСК Днепропетровской области «Наш дом».

* 14-30 - в УНИАН состоится презентация Международного форума инвестиций и инноваций в Украине. Формат мероприятия Business VIP. Инициаторы форума: Европейская Экономическая Палата Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине и председатель КГГА Александр Попов. Партнеры мероприятия: Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, ICC Ukraine, ACC in Ukraine, «Advanter Group», «Fairmont Grand Hotel», SI BIS, УЦ «Малая академия наук Украины». Форум проводится с целью создания платформы для налаживания связей между украинской и европейской бизнес-средой и повышения инвестиционной привлекательности Украины. Детальная информация о дате, времени и месте проведения форума, странах и компаниях, которые будут участвовать в Форуме, а также подробная программа проведения будут сообщены участниками пресс-конференции. Во время пресс-конференции будет проводиться аккредитация на форум (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). www.inforum.com.ua и www.eeig.com.ua. Нужна аккредитация. Телефоны: +380979919122, +380639917615, +044 2001040.

* Пресс-конференция на тему: «Как распознать настоящую органическую продукцию», посвященная вопросам развития рынка органической продукции и идентификации оригинальных органических продуктов. Будет представлен новый IT-проект "Территория Успеха". Участники: Алексей Соломко, руководитель направления органических продуктов "Фабрики бакалейных продуктов", ТМ Жменька, Олег Жуковский, директор компании "Етнопродукт", Андрей Олефиренко, директор компании "Organic Original", ТМ Екород, директор органа сертификации органического производства "Органик Стандарт" Сергей Галашевский; представитель проекта "Территория Успеха", руководитель департамента развития проектов компании "Старфиш Купон" Ярослав Завьялов.

* В Представительстве ЕС в Украине состоится пресс-конференция четырех министров иностранных дел: Польши, Нидерландов, Литвы и Дании.

* В Киеве состоится открытие круглосуточного супермаркета BILLA на «Майдані Незалежності». На территории общей площадью около 1000 кв. м будет представлен широкий ассортимент товаров. В новом супермаркете предусмотрены самые разнообразнее отделы: соки фреши, «кофе с собой», уголок суши, уголок с блинами. В день открытия покупателей ждут приятные подарки, игры для детей, беспроигрышная лотерея «Колесо фортуны», а также с 14.00 каждый час будут проводиться розыгрыши бытовой техники, среди которой чайники, блендеры, кофеварки, мясорубки и кухонные комбайны.

* Первый Всеукраинский аграрный форум в Харькове. Участники: 600 руководителей сельхозпредприятий различных форм собственности, фермерских и единоличных хозяйств, отраслевых объединений АПК. Также приглашены представители ВРУ, Кабмина, Госземагентства и Минагрополитики.

* В г. Черновцы в помещении Национального университета им.Ю.Федьковича состоится семинар-совещание органов Антимонопольного комитета Украины под руководством председателя Комитета Василия Цушко. Будут представлены результаты работы и приоритетные направления деятельности системы органов Антимонопольного комитета на социально важных рынках, а также пути решения основных проблем, негативно влияющих на развитие конкуренции. Участники: председатель ОГА Михаил Папиев, председатель облсовета Михаил Гайничеру, председатели областных территориальных отделений Комитета, руководители управлений ОГА и др.

* 25-27 апреля в Днепропетровской области состоится конференция Ассамблеи европейских регионов. Правительство Украины будут представлять: вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник. В работе конференции Ассамблеи европейских регионов примут участие около 200 делегатов: депутаты Европарламента, дипломатических учреждений, представители регионов стран ЕС, руководители регионов Украины и представители других стран-участников Восточного партнерства ЕС.

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