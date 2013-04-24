В Киевском политехе открыли учебно-технический центр АББ

На факультете электроэнерготехники и автоматики Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» при содействии компании АББ в Украине открыли учебный центр, который поможет студентам изучать современные технологии, используемые для энергообеспечения и автоматизации промышленных предприятий и энергораспределительных сетей

В рамках выполнения стратегической программы по корпоративной социальной ответственности и содействию развития украинской энергетики и промышленности компания АББ в Украине предоставила оборудование и посодействовала созданию учебного центра для студентов факультета электроэнерготехники и автоматики НТУУ «КПИ», говорится в пресс-релизе компании.

Во время открытия учебно-технического центра директор АББ в Украине Дмитрий Жданов и первый проректор НТУУ «КПИ» Юрий Якименко подписали торжественное соглашение о сотрудничестве.

На церемонии открытия в качестве почетных гостей выступили: посол Швеции в Украине Стефан Гуллгрен, заместитель главы миссии посольства Швейцарии в Украине Франц Шнайдер, директор департамента электроэнергетики министерства энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Меженный, а также исполнительный директор Центра развития КСО Марина Сапрыкина.

«Подобные учебные центры это, пожалуй, лучшая помощь техническим вузам, которую могут предоставить компании, работающие на украинском рынке. Благодаря их функционированию университеты повышают качество образовательных услуг, студенты знакомятся с лучшими современными технологическими решениями, а энергетика и промышленность получают специалистов высочайшего класса", – отметил Александр Станиславович Яндульский, декан факультета электроэнерготехники и автоматики НТУУ «КПИ». Он также сообщил, что пробные учебные занятия в центре пройдут уже в ближайшее время, а полноценно он заработает со следующего учебного года, когда научные сотрудники КПИ пройдут все необходимые тренинги корпоративного университета АББ.

Оборудование и системы АББ эксплуатируются на предприятиях и энергосетях по всему миру. На большинстве новых и модернизированных объектов украинских сетей электропередачи и энергораспределения применяется оборудование релейной защиты и автоматизации от АББ. Данные технологии помогают существенно повысить производительность и эффективность работы заказчиков, но требуют высокого уровня знаний и профессиональных навыков от диспетчеров, операторов и других технических специалистов, которые с ними работают. На базе учебно-технического центра АББ будущие инженеры и энергетики смогут научиться пользоваться подобным оборудованием и если встретятся с ним в своей будущей работе, не потребуют дополнительных тренингов или переквалификации. В результате специалисты, которых выпускает факультет электроэнерготехники и автоматики НТУУ «КПИ», будут владеть лучшими профессиональными навыками, отмечается в релизе.

«Материально-техническая база украинских технических университетов требует качественного обновления, на которое часто недостаточно средств. Кроме этого, будущим инженерам необходимо "вживую" работать с технологиями, знание которых будет необходимо на их будущих рабочих местах. Поэтому мы начали проект создания учебных центров в ведущих технологических вузах, – говорит Дмитрий Жданов, директор АББ в Украине. – Таким образом АББ делает долгосрочную инвестицию в украинскую энергетику и промышленность, помогает экономике выйти на инновационный путь развития».

Проект учебно-технического центра в КПИ стал пилотным для АББ. В будущем подобные центры планируется открыть еще в двух технических вузах. Центр в КПИ состоит из четырех учебных лабораторий, где представлено высоковольтное и средневольтное оборудование для распределения энергии, оборудование для релейной защиты энергосетей, электропривод, оборудование и системы для автоматизации и управления производственной линией промышленного предприятия.

Справка УНИАН. Компания АББ – лидер в области технологий для энергетики и автоматизации. Технологии АББ позволяют промышленным предприятиям и энергетическим компаниям повышать свою производительность, снижая при этом негативное воздействие на окружающую среду. Компания АББ работает в более чем 100 странах мира и насчитывает около 145 000 сотрудников. В Украине компания АББ начала работу в 1992 году. Сегодня в офисах АББ в Киеве, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве и Харькове работают 205 сотрудников.