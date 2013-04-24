ТОП-10 (24 апреля)

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 38%

Просроченная задолженность по кредитам банков выросла на 5%

Украина намерена к августу подписать СРП с консорциумом компаний во главе с ExxonMobil

Модернизировать Минэкономразвития будут «ERNST & YOUNG» и «PWC Украина»

Польша просит Украину отказаться от запрета на импорт кокса

"Газпром" продолжает волноваться по поводу поставок газа в Украину из Европы

Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы

Минсоцполитики разработало два варианта пересмотра потребительской корзины

Кабмин утвердил порядок работы местных комиссий по предупреждению массовых увольнений

Госдолг Украины вырос до 67,4 млрд долл.

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 38%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) сократилась до 38,3% (на 1 апреля 2013 года) с 39,5% (на 1 января 2013 года). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, за 2012 год количество банков с иностранным капиталом не изменилось, и на конец года составляло 53 банка из 177 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100%-ным иностранным капиталом – 22.

В сообщении указывается, что совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в первом квартале т.г. снизился на 0,08% – до 175,061 млрд грн, регулятивный капитал вырос на 2,01% – до 182,505 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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Просроченная задолженность по кредитам банков выросла на 5%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в первом квартале 2013 года вырос на 5,23%, или 3,79 млрд грн, - до 76,31 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в первом квартале т.г. выросла на 0,43 п.п. - до 9,32%. Банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,39%, или 3,18 млрд грн, - до 818,50 млрд грн. Рост объемов предоставленных банками кредитов произошел, в основном, за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,7%, или 10,38 млрд грн, - до 619,58 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц выросли на 0,01%, до 161,79 млрд грн. В первом квартале т.г. банки снизили объемы долгосрочных кредитов на 1,33%, или 5,25 млрд грн, - до 388,99 млрд грн.

Также сообщается, что в первом квартале 2013 г. банки увеличили вложения в ценные бумаги на 28,39%, или 27,35 млрд грн, - до 123,69 млрд грн. Объемы резервов под активные операции сократились на 1,37%, или 1,93 млрд грн, - до 139,39 млрд грн. Обязательства банков выросли на 1,39%, или 13,32 млрд грн, - до 971,19 млрд грн, в том числе средства юрлиц выросли на 1,96%, или 3,98 млрд грн, - до 206,53 млрд грн (из них срочные - 90,1 млрд грн), средства физлиц - на 5,63%, или 20,51 млрд грн, - до 384,51 млрд грн (из них срочные - 305,39 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,52 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,71 п.п., до 8,89%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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Украина намерена к августу подписать СРП с консорциумом компаний во главе с ExxonMobil

Украина надеется к августу подписать соглашение о разделе продукции при добыче углеводородов на шельфе Черного моря с консорциумом компаний во главе с ExxonMobil.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

«В ближайшее время, до августа мы эти договоры подпишем», - сказал министр.

При этом он отметил, что сейчас уделяется особое внимание качеству подготовки соглашения.

«Вопрос даже не в сроках, а в качестве подготовки этого документа. Когда мы будем уверены, что максимально защищены права Украины, как юридически, так и финансово-экономически, мы выйдем на подписание», - сказал О.Проскуряков.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2%, или 118 млн куб. м, больше чем в 2011 году.

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Модернизировать Минэкономразвития будут «ERNST & YOUNG» и «PWC Украина»

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов инициировал масштабный проект по модернизации министерства при участии компаний «ERNST & YOUNG» и PricewaterhouseCoopers с целью превращения его в мощный центр формирования и реализации экономической политики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Перспективу сотрудничества в рамках начала проекта по модернизации министерства И.Прасолов обсудил с представителями компаний «ERNST & YOUNG» и PricewaterhouseCoopers («PWC Украина»)

«У нас есть собственные наработки, а у вас - большой опыт работы и понимание украинского рынка. Проанализировав нашу деятельность и применив передовой мировой опыт, мы хотим построить эффективное министерство, избрав наиболее оптимальный вариант управления экономикой именно в Украине», - отметил И.Прасолов.

В рамках работы над проектом по модернизации Минэкономразвития, отмечают в пресс-службе, в январе 2013 года была разработана Концепция реформирования министерства, где определены цели, направления и этапы реформирования ведомства. В феврале-марте был проведен первый этап отбора международных консалтинговых компаний.

«Мы готовы полностью вас поддерживать, потому что для нас это не только интересная задача сделать консультационный проект, мы знаем, что вы делаете, и хотим, чтобы у вас все вышло, чтобы бизнесу - и украинскому, и мировому - комфортно работалось в Украине», - сказал представитель «ERNST & YOUNG» Артем Козловский.

В рамках второго этапа отбора министр предложил «ERNST & YOUNG» и PricewaterhouseCoopers («PWC Украина») подготовить предложения по ориентировочному графику работ и организационному обеспечению реализации проекта по модернизации министерства.

«Нам нужно очень быстро определиться и принимать решение в максимально сжатые сроки, с тем, чтобы уже после майских праздников приступить к работе», - подчеркнул И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, И.Прасолов 16 апреля сообщил, что Министерство экономического развития и торговли Украины ведет отбор нескольких консалтинговых компаний, которые имеют опыт в государственном управлении, с целью провести реорганизацию министерства и сделать его одним из лучших министерств экономического развития в мире.

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Польша просит Украину отказаться от запрета на импорт кокса

Варшава. Польша просит Украину отказаться от запрета на импорт кокса в страну, заявляя, что такое решение может противоречить международным обязательствам украинских властей и навредит польско-украинскому экономическому сотрудничеству.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства экономики Польши, соответствующее письмо направил замглавы польского правительства Януш Пехочиньский вице-премьер-министру Украины Юрию Бойко 11 апреля.

Польское министерство отметило, что объявленное украинским Кабинетом министров 5 апреля решение о запрете импорта кокса, которое войдет в действие с 27 апреля, может нарушать нормы ряда подписанных Украиной международных договоров.

"Это решение вызывает у нас сомнения, насколько оно отвечает правилам Всемирной торговой организации (ВТО), договору о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза с Украиной и соответствует энергетической карте", - отметили в министерстве, отвечая на запрос агентства.

Минэкономики сообщило, что в прошлом году польские компании поставили в Украину кокса четырех видов, которые попадают под запрет, на сумму около 94 млн евро.

При этом, по данным польской стороны, большую часть поставок реализовали компании в рамках одной корпорации.

"Решение украинских властей ломает инвестиционную модель наших инвесторов и ставит под вопрос экономическую целесообразность их функционирования. Это может повлиять на ситуацию польских и украинских компаний и создавать угрозу для существующих рабочих мест", - отметили в министерстве.

"Такого рода действия не способствуют усилению доверия к украинскому рынку", - отметили в Минэкономики Польши.

В министерстве также сообщили, что вице-премьер Польши рассчитывает на позитивное решение этого вопроса украинскими властями, но пока не получил ответа на свое письмо.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля т.г. украинское правительство обнародовало принятое в марте постановление, которым вводятся квоты на поставку коксующегося угля на текущий год в объеме 10,2 млн тон, а также запрет на импорт кокса, полукокса и угля роторного.

Справка УНИАН. По данным польской статистики, в 2012 году товарооборот между Польшей и Украиной вырос почти на 10% до 7,8 млрд долл. При этом, польские экспортеры поставили на украинский рынок товаров на сумму 5,3 млрд долл., что позволило Украине войти в 10-ку крупнейших для Польши рынков сбыта (8-е место).

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"Газпром" продолжает волноваться по поводу поставок газа в Украину из Европы

Российский газовый монополист «Газпром» уверен, что серьезные европейские компании не будут участвовать в «сомнительных» сделках по реверсным поставкам газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

«Физический реверс из Европы на Украину просто невозможен - нет отдельного газопровода. Поэтому речь могут вести только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться. Если для виртуального «реверса» используется наш транзитный газ - это прямое нарушение, за которое придется ответить. Такие вещи проверяются и доказуемы - у нас уже есть опыт привлечения независимых мониторинговых компаний для контроля за операциями с нашим газом в Украине», - сказал С.Куприянов, отвечая на вопрос журналистов о реверсных поставках газа в Украину из Европы.

«Мы уверены, что серьезные европейские компании не будут участвовать в сомнительных газовых сделках с Украиной, в которых используется газпромовский газ, который «Нафтогазу» не принадлежит», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров. 28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство «Газпрома», глава которого назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

При этом Э. Ставицкий отметил, что к Украине нет никаких претензий по транзиту газа.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что не комментирует заявления о «разного рода инсинуациях о законности» газового реверса.

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы

Министерство аграрной политики Украины и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году, причем объем экспорта может составить до 0,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Саблук.

«Мы последние два года никаких лимитов на экспорт не вводили, и зернотрейдеры не провоцировали нас на то, чтобы мы вводили какие-то запретительные действия. Все контракты выполнены», – отметил В.Саблук.

По его словам, объем экспорта в 0,5 млн тонн – весьма оптимистичная цифра. «Это очень оптимистично, если по сусекам наскребут – с элеваторов, у населения. Наиболее вероятный объем экспорта – 0,2-0,4 млн тонн», – сказал чиновник.

При этом он отметил, что экспорт уже начался. «Сегодня и вчера уже выходили на погрузку», – сказал В.Саблук. Он также добавил, что решение о возобновлении экспорта во многом продиктовано оценкой состояния озимых и наличием запасов в Аграрном фонде. «Главное теперь, чтобы не случилось разрыва контрактов с хлебопеками, которые имеют соглашения с конкретными собственниками зерна», – отметил В.Саблук.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов высказал УНИАН мнение, что возобновление экспорта в полном объеме особого ажиотажа на рынке не вызовет, так как трейдеры не могут предложить переработчикам достаточную цену, ведь цены на пшеницу на внутреннем рынке превышают мировые.

«Это не вызовет какого-то большого торгового бума, потому что внутренние цены на сегодня высокие. Переработчики в Украине платят на 250-300 грн больше, чем сегодня могут предложить трейдеры. Это пробка, которая будет закрывать внутренний украинский рынок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что решение о дополнительном экспорте пшеницы из Украины, которое было отложено в связи со сложными погодными условиями и необходимостью подсчета зернового баланса, может быть принято уже на этой неделе.

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Минсоцполитики разработало два варианта пересмотра потребительской корзины

Министерство социальной политики Украины разработало и предложило для рассмотрения федерациям профсоюзов и работодателей два варианта модели пересмотра потребительской корзины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр соцполитики Наталия Королевская журналистам на брифинге.

"Мы сегодня рассматриваем две модели. Идет обсуждение с профсоюзами и работодателями", - сказала она, отвечая на вопрос УНИАН.

Н.Королевская уточнила, что один вариант заключается в корректировке существующей модели, другой – в переходе на европейский вариант, по которому корзина формируется исключительно из продуктового набора.

"Второй – европейский подход, когда в корзину закладывается исключительно продуктовый набор и дальше к нему применяется коэффициент. Мы не считаем, сколько нужно туфель, платьев, стиральных машин и на сколько лет они рассчитаны. Дается потребительский набор по продуктовой группе и учитывается коэффициент, который может себе позволить обеспечить бюджет для обеспечения себя непродовольственной группой", - отметила Н.Королевская.

При этом она подчеркнула, что более перспективным является именно второй, европейский вариант модели.

Как сообщал УНИАН, состав потребительской корзины в Украине не менялся 12 лет.

В январе Н.Королевская сообщила, что Министерство социальной политики готовит предложения о пересмотре потребительской корзины.

В марте Н.Королевская обещала презентовать модель методологии расчета потребительской корзины в апреле.

Справка УНИАН. Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизни человеку. Потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума.

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Кабмин утвердил порядок работы местных комиссий по предупреждению массовых увольнений

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования и функционирования комиссий по вопросам предупреждения массового увольнения работников в регионах. Соответствующее постановление правительства №305 опубликовано на сайте Кабмина. Согласно постановлению, комиссии формируются местными администрациями, а основой их деятельности будет анализ ситуации, который предоставляют территориальные органы Государственной службы занятости, ответственные за выполнение положения Закона Украины «О занятости населения» и ведущие сбор и обработку данных о возможных увольнениях работников и их причинах.

Комиссии, в свою очередь, на основе имеющихся данных должны разработать комплекс мероприятий, направленных на сокращение количества уволенных и поиск мест для дальнейшего трудоустройства увольняемых работников. Кроме того, комиссия оценивает эффективность действий самого работодателя и имеет право рекомендовать ему и властям пути разрешения ситуации – вплоть до предоставления финансовой помощи, отсрочки обязательных платежей с целью высвобождения средств, а также возможного перепрофилирования производства с целью улучшения финансовых показателей хозяйственной деятельности.

«Состав комиссий формируют представители местных органов власти, Службы занятости, Пенсионного фонда, а также представители профсоюзов, общественных организаций, предприятий и организаций независимо от формы собственности (по желанию)», - говорится в постановлении.

Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,1% - до 2%. Количество зарегистрированных безработных в марте сократилось на 17,5 тыс. человек и составило 571,6 тыс. человек против 589,1 тыс. в феврале.

В географическом разрезе количество безработных среди городского населения составило 325,4 тыс. человек, среди сельского - 246,2 тыс. человек.

Средняя нагрузка на одно рабочее место в марте составила 8 человек, в то время как в феврале этот показатель составлял 10 человек на место.

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны. При этом Международный валютный фонд прогнозирует безработицу в Украине по итогам 2013 года на уровне 8,2%.

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Госдолг Украины вырос до 67,4 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл. США, сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

В гривневом эквиваленте долг в марте увеличился также на 1,3%, или на 6,926 млрд грн, - до 538,852 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в марте т.г. сократился на 0,6% - до 37,902 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 3,9%, до 29,512 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в марте вырос на 1,7% - до 53,351 млрд долл., при этом внешний госдолг снизился на 0,7% - до 26,267 млрд долл., внутренний - вырос на 4,2%, до 27,085 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в марте уменьшилась на 0,3% - до 14,064 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,636 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,428 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за февраль 2013 года выросла на 0,8%, с начала года - на 3,2% - до 66,549 млрд долл. США.

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УНИАН