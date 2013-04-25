ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Порошенко продал «Корреспондент», а правительство недовольно Фирташем» подает анализ основных экономических событий за 24 апреля…

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Также «Дело» в публикации «Удешевление ипотеки не ожидается - эксперты» пишет: низкие доходы граждан, состояние экономики страны, отсутствие общей консолидированной политики государства и участников рынка не позволяют рассчитывать на оживление ипотеки…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газпром» переходит границы», в котором пишет: в «Газпроме» официально объявили о начале расследования реэкспорта газа из Европы в Украину…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ощадбанк требует стабильности», в котором пишет: Ощадбанк использует нестандартные способы увеличения прибыли. Он решил взимать неустойку с предприятий, привлеченных в рамках зарплатных проектов, в случае снижения ими объема фонда заработной платы. Пока подобные соглашения подписали лишь некоторые учреждения Запорожья. В Ощадбанке утверждают, что не планируют активно использовать подобную практику. Банкиры считают анахронизмом попытку начислять штрафы за снижение зарплат в условиях высокой конкуренции за таких корпоративных клиентов…

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«Сегодня» в публикации «С украинских дорог решили убрать всех ГАИшников» пишет: их заменят так называемые «автоматизированные системы контроля безопасности на дорогах»…

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Также «Сегодня» в публикации «Список миллионеров. Сколько заработали наши министры» пишет: как оказалось, пять глав ведомств живут только на одну зарплату, а еще у двоих даже нет собственного жилья…

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Реформа рынка такси: игра в "шашечки" на большие деньги» пишет: государство снова занялось таксомоторными перевозками - Мининфраструктуры разработало соответствующий законопроект. Реформа отрасли ожидаема и выгодна для всех, но уже много лет она тормозится. Удастся ли на этот раз «заарканить» тысячи нелегальных лошадиных сил?.. Пока понятно только одно - любые изменения ужесточают правила игры на рынке…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минобороны, ФСБ и СВР будут следить за российским кефиром» пишет: ввести особый порядок наблюдения за инвесторами кисломолочной отрасли предложил правительству Роспотребнадзор…

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«Ведомости» в публикации «ВТБ сворачивает бизнес на Кипре» пишут: значительная часть кредитного портфеля «дочки» банка - Russian Commercial Bank может быть передана другим банкам группы…

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Также «Ведомости» в публикации «Россия разместит боеголовки прямо на рельсах» пишут: в РФ началась разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) нового поколения с межконтинентальными баллистическими ракетами…

(УНИАН)