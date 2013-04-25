Бойко обсудил с премьером Казахстана вопрос «дальнейшей интеграции Украины в Таможенный союз»

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко обсудил с руководством правительства Казахстана вопросы углубления сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Как сообщает правительственный портал, в рамках рабочей поездки в Астану 24 апреля Ю.Бойко провел встречу с премьер-министром Республики Казахстан Сериком Ахметовым и заместителем премьер-министра Республики Казахстан Кайратом Келимбетовым.

Стороны обсудили пакет вопросов углубления сотрудничества Украины со странами - участницами Таможенного союза.

В частности, обсуждались вопросы развития взаимовыгодных отношений и «дальнейшей интеграции Украины в Таможенный союз», приобретения Украиной статуса наблюдателя, наращивания объемов оборота товаров и услуг между Украиной и странами - членами Таможенного союза.

Стороны также обсудили возможность и условия присоединения Украины к ряду конкретных соглашений в рамках договорно-правовой базы Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации.

В то же время заместитель председателя Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев заявил, что вопрос о статусе Украины в Таможенном союзе еще не решен.

24 апреля в комментарии газете «КоммерсантЪ-Украина» правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян сообщил, что Украина еще на прошлой неделе направила странам Таможенного союза проект меморандума о предоставлении ей статуса наблюдателя.

По словам В.Мунтияна, окончательное решение еще не принято, но "украинская редакция меморандума была взята за основу и сейчас она находится в работе".