Президент уволил Мормуля с должности замминистра экологии и природных ресурсов

Президент Украины Виктор Янукович освободил Дмитрия Мормуля от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины - руководителя аппарата. Текст указа от 25 апреля обнародован на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжениями №254-р назначил Д.Мормуля заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

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