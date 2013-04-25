Президент уволил Мормуля с должности замминистра экологии и природных ресурсов
17:35, 25 апреля 2013Разное
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Дмитрия Мормуля от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины - руководителя аппарата.
Текст указа от 25 апреля обнародован на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжениями №254-р назначил Д.Мормуля заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
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