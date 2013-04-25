Анонс на 26 апреля

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает на Государственном специализированном предприятии «Чернобыльская АЭС».

* По случаю 27-й годовщины Чернобыльской катастрофы состоится поминальный молебен по погибшим и умершим от последствий Чернобыльской катастрофы. В мероприятии примут участие: вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и председатель КГГА Александр Попов.

* Круглый стол на тему: «Совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности». Организаторы: Министерство иностранных дел и Госслужба интеллектуальной собственности Украины.

* Состоится конференция «Мероприятия по содействию реализации государственной Программы активизации развития экономики на 2013-2014гг. в обеспечении импортозамещения и энергоэффективности в строительной отрасли, промышленном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве». Организаторы: ТППУ и Ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий». Участники: Александр Вилкул, вице-премьер-министр Украины; Геннадий Темник, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины; Анатолий Максюта, первый зам.министра экономразвития и торговли Украины, Игорь Лысов, советник Председателя ВРУ; Николай Пашкевич, председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Модератор - Иван Салий, председатель Комитета предпринимателей производителей строительных материалов и изделий при ТППУ.

* Пресс-конференция на тему: «Состояние охраны труда в Украине», приуроченная Всемирному дню охраны труда. Участники: председатель Госгорпромнадзора Александр Хохотва, первый зампредседателя Госгорпромнадзора Виктор Шайтан, первый зам.председателя совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне - исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошченко.

* При участии министра экологии и природных ресурсов Украины Олега Проскурякова в зоне отчуждения пройдут мероприятия посвященные 27-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

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