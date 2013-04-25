В Украине усилят контроль за рынком лекарственных средств

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое обязывает правительство принять меры по усилению контроля на рынке лекарственных средств.

Об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Так, Президент ввел в действие решение СНБО от 29 марта 2013 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами».

Кабинету министров поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах».

В законопроекте необходимо предусмотреть обязательное определение во время государственной регистрации генерических лекарственных средств их биоэквивалентности, терапевтической эффективности, наличия высоких фармакоэкономических характеристик; отмену государственной регистрации лекарственных средств, в том числе на основании нарушения процедуры такой регистрации, отсутствия лекарственного средства на рынке Украины более двух лет с даты государственной регистрации.

Правительство должно в трехмесячный срок принять меры, направленные на урегулирование вопросов обращения с фальсифицированными, некачественными лекарственными средствами, в том числе теми, срок пригодности которых закончился, относительно, в частности: установления требований к ведению первичного учета, инвентаризации, паспортизации, представления статистической отчетности об объемах образования отходов; создание при участии Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций необходимой промышленной инфраструктуры обращения с отходами; создание действенной системы контроля за операциями обращения с отходами.

Кабмину поручено обеспечить в четырехмесячный срок введение в установленном порядке государственного регулирования цен (с использованием механизма определения сравнительных (референтных) цен) на лекарственные средства для лечения больных сахарным диабетом, а также механизма частичного возмещения стоимости таких лекарственных средств за счет средств государственного и местных бюджетов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить устранение в месячный срок нарушений, установленных проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой Украины в соответствии с пунктом 4 решения СНБО от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами», введенного в действие указом Президента от 30 августа 2012 года № 526, и принять соответствующие меры реагирования в отношении должностных лиц, допустивших такие нарушения.