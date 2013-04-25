ТОП-10 (25 апреля)

«Смарт-Холдинг» приобретает контроль над «Укргазвыдобутком» и «Газэнергией»

Бойко обсудил с премьером Казахстана вопрос «дальнейшей интеграции Украины в Таможенный союз»

Кабмин передал Фонду госимущества акции пяти облэнерго для их приватизации

Fitch присвоило 5-летним евробондам ДТЭК на 150 млн долл. финальный рейтинг «В»

Задолженность по зарплате в марте уменьшилась до 1,07 млрд грн

Ostchem в I квартале продал на украинском рынке около 1,7 млрд куб. м газа

Украина не будет возбуждать расследование по импорту топлива из Беларуси

Украинцы с 20 декабря смогут сохранять номер телефона при смене оператора

«Укртранснафта» увеличила прибыль на 66%

Эксперт прогнозирует, что к концу года доллар будут продавать по 8,50 грн/долл.

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«Смарт-Холдинг» приобретает контроль над «Укргазвыдобутком» и «Газэнергией»

«Смарт-Холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, покупает свыше 90% частной нефтегазодобывающей компании "Укргазвыдобуток" и 100% компании "Газэнергия".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте антимонопольного ведомства Сербии.

Согласно сообщению, покупателем выступает кипрская компания Lovitia Investment Ltd.

В то же время компания «Смарт-Холдинг» не комментирует данную сделку, ссылаясь на ее незавершенность.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года «Смарт-Холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum.

Компания «Смарт Энерджи», развивающая энергетическое направление инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», планирует до 2014 г. оформить контроль над месторождениями с общими запасами газа объемом 50 млрд куб. м.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

Основным бенефициаром «Смарт-Холдинга» является Вадим Новинский.

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Бойко обсудил с премьером Казахстана вопрос «дальнейшей интеграции Украины в Таможенный союз»

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко обсудил с руководством правительства Казахстана вопросы углубления сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Как сообщает правительственный портал, в рамках рабочей поездки в Астану 24 апреля Ю.Бойко провел встречу с премьер-министром Республики Казахстан Сериком Ахметовым и заместителем премьер-министра Республики Казахстан Кайратом Келимбетовым.

Стороны обсудили пакет вопросов углубления сотрудничества Украины со странами - участницами Таможенного союза.

В частности, обсуждались вопросы развития взаимовыгодных отношений и «дальнейшей интеграции Украины в Таможенный союз», приобретения Украиной статуса наблюдателя, наращивания объемов оборота товаров и услуг между Украиной и странами - членами Таможенного союза.

Стороны также обсудили возможность и условия присоединения Украины к ряду конкретных соглашений в рамках договорно-правовой базы Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации.

В то же время заместитель председателя Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев заявил, что вопрос о статусе Украины в Таможенном союзе еще не решен.

24 апреля в комментарии газете «КоммерсантЪ-Украина» правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян сообщил, что Украина еще на прошлой неделе направила странам Таможенного союза проект меморандума о предоставлении ей статуса наблюдателя.

По словам В.Мунтияна, окончательное решение еще не принято, но "украинская редакция меморандума была взята за основу и сейчас она находится в работе".

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Кабмин передал Фонду госимущества акции пяти облэнерго для их приватизации

Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 65,001% «Харьковоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго» и 70,008% «Хмельницкоблэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Акции шестой компании - 50,9% «Тернопольоблэнерго» - находятся в процессе передачи.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 апреля т.г. утвердил план размещения акций шести областных энергоснабжающих компаний на приватизационных аукционах и на фондовой бирже. Речь идет о размещении пакетов акций акционерных компаний «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Николаевоблэнерго».

В начале апреля глава Фонда госимущества Александр Рябченко сообщил, что ФГИУ планировал выставить на биржу 5-процентные пакеты "Харьков-", "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго". Оставшиеся контрольные пакеты акций этих облэнерго (от 60% и выше) будут выставлены на конкурсные торги.

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Fitch присвоило 5-летним евробондам ДТЭК на 150 млн долл. финальный рейтинг «В»

Рейтинговое агентство Fitch присвоило 5-летним бондам крупнейшего частного энергетического холдинга Украины ДТЭК на 150 млн долл. с доходностью 7,875% финальный рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Согласно документу, эти облигации должны быть консолидированы с предыдущим выпуском на 600 млн долл. с аналогичной доходностью и сроком погашения в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», проводит доразмещение пятилетних евробондов на 150 млн долларов США.

В конце марта 2013 года ДТЭК через свою «дочку» DTEK Finance PLC разместил на рынке пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл. с аналогичным уровнем доходности.

Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.

Организаторами основного выпуска и доразмещения бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, UniCredit, ВТБ и «Сбербанк России».

Часть средств, привлеченных в результате размещения евробондов на 600 млн долл., была направлена на операцию по выкупу ранее выпущенных долговых бумаг.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

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Задолженность по зарплате в марте уменьшилась до 1,07 млрд грн

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн, сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Доля экономически активных предприятий в общей сумме задолженности составила 596,8 млн грн (55,3%), доля предприятий-банкротов – 423,6 млн грн (39,3%)

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 565,5 млн грн. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений - 698 тыс. грн, а также информации и телекоммуникации – 744 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области - 253,6 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 346 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,102 млрд грн.

При этом министр социальной политики Украины Наталия Королевская утверждала, что, по оперативным данным министерства, объем задолженности по состоянию на 29 марта составил 978 млн грн, что на 124 млн грн (12,5%) меньше показателя задолженности на 1 марта.

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Ostchem в I квартале продал на украинском рынке около 1,7 млрд куб. м газа

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, продала в январе-марте 2013 года на украинском рынке 1,5-1,7 млрд куб. м природного газа.

Об этом Дмитрий Фирташ сказал журналистам в ходе поездки в Кировоградскую область.

«В этом году в первом квартале мы действительно продали около 1,5-1,7 млрд кубометров газа», - сказал Д. Фирташ

Он также добавил, что около 90% поставок его компании Ostchem используется для собственных нужд.

При этом Д. Фирташ отметил некорректность увязывания поставок газа на рынок частными компаниями с возможными претензиями "Газпрома" к "Нафтогазу Украины".

"Говорят, "Газпром" может судиться, выставлять санкции, но я хочу сказать, это все ерунда. Вопрос состоит не в том", - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

По словам министра, в марте «Нафтогаз» закупил всего 200 млн кубометров газа для осуществления транзита в Европу.

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м. Одна из причин резкого сокращения закупок - нерешенность вопроса о снижении цены на газ.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 3,1 млрд долл.

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Украина не будет возбуждать расследование по импорту топлива из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензинов, моторных и других легких дистиллятов, тяжелых дистиллятов - дизтоплива) происхождением из Республики Беларусь.

О соответствующем решении комиссии, принятом 24 апреля, УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

“По результатам обработки предоставленных доказательств, которых оказалось недостаточно для возбуждения расследования, несмотря на наличие проблемных вопросов с поставкой в Украину нефтяного сырья, а также в отсутствие поддержки таких мер крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями Украины, принято решение о нецелесообразности возбуждения соответствующего расследования”, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, в марте 2013 года Минэкономразвития зарегистрировало жалобу четырех украинских нефтепереработчиков о возбуждении антисубсидиарного расследования в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси.

Украина в январе 2013 года импортировала нефти и нефтепродуктов в объеме 514,914 тыс. тонн на общую сумму 504,393 млн долл.

Самыми крупными импортерами нефтепродуктов в январе стали Российская Федерация (125,436 тыс. тонн на сумму 119,808 млн долл.), Литва (73,319 тыс. тонн на сумму 74,215 млн долл.) и Беларусь (189,863 тыс. тонн на сумму 188,91 млн долл.)

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Украинцы с 20 декабря смогут сохранять номер телефона при смене оператора

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) сегодня утвердила проект решения «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров», которым, в частности, предусмотрено внедрение услуги переноса абонентских номеров на сетях мобильной связи с 20 декабря 2013 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРСИ.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с пунктом 4-1 части 1 статьи 39 Закона Украины «О телекоммуникациях» операторы телекоммуникаций обязаны предоставлять абонентам вышеупомянутые услуги, и принятие Положения создает соответствующую нормативно-правовую основу относительно их внедрения. Положение подается на государственную регистрацию в Министерство юстиции и вступит в силу со дня его официального опубликования.

Положение определяет принципы предоставления услуг по переносу абонентских номеров, использования персональных номеров, порядок выбора Администратора Центральной базы данных (ЦБД) и досудебного решения споров относительно предоставления определенных услуг. В процессе обсуждения нормативно правового акта были внесены уточнения в отдельные его положения. В частности, в последней редакции Положения конкретизированы обязанности Администратора относительно защиты персональных данных об абоненте, в частности, четко размежеваны случаи, когда Администратор является владельцем персональных данных абонентов, а когда – распорядителем. Кроме того, по просьбе операторов и при поддержке Госкомпредпринимательства перенесена дата обязательного внедрения услуг на сетях мобильной связи, которые начнут внедряться с 20 декабря 2013 года. Внедрение услуг на сетях фиксированной местной телефонной связи предусмотрено с 1 января 2015 года при наличии соответствующей технической возможности коммутационных станций и узлов и при условии пригодности собственной телекоммуникационной сети для взаимодействия с ЦБД, а с 1 января 2025 года – в обязательном порядке.

Как сообщал УНИАН, согласно ранее одобренному проекту Положения (28 февраля 2013 года) внедрение услуг переноса абонентских номеров предусматривалось на сетях мобильной связи с 1 декабря 2013 года, а на сетях фиксированной местной телефонной связи с 1 января 2015 года. Положением также определено, что услуга переноса номеров будет бесплатной для абонентов - для ее активации достаточно будет отправить SMS или заполнить заявку на сайте "принимающего" оператора.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.

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«Укртранснафта» увеличила прибыль на 66%

Национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, компания «Укртранснафта» в январе-марте 2013 года увеличила чистую прибыль на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 1,066 млрд грн с 0,335 млрд грн.

Валовая прибыль за три месяца 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 164,183 млн грн с 134,598 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Эксперт прогнозирует, что к концу года доллар будут продавать по 8,50 грн/долл.

Средний курс продажи наличного доллара к концу года может повыситься до 8,50 грн/долл., и причин для роста стоимости американской валюты до 9 грн/долл. в текущем году пока нет.

Как сообщила УНИАН пресс-служба информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, такое мнение высказала эксперт компании Мария Сальникова.

По ее прогнозам, средний курс продажи наличного доллара к концу года может повыситься до 8,50 грн/долл. на фоне необходимости значительных выплат по внешним долгам и слабого экономического роста. При этом, как полагает эксперт, если сохранится относительная стабильность экономической ситуации в еврозоне, США и Китае, а также не произойдет новых «шоков» наподобие Кипра, то курс наличного доллара может составить 8,20 грн/долл.

«Причин для роста стоимости американской валюты до 9 грн в текущем году пока нет. Усилившиеся в последнее время опасения на рынке вызваны отсутствием договоренностей между Украиной и МВФ после недавней встречи, что внесло неясность в перспективы возобновления сотрудничества с кредитором в текущем году в целом», – цитирует пресс-служба М. Сальникову.

Также эксперт сообщает, что согласно данным относительно девальвационных ожиданий за март 2013 года, украинцы более оптимистично смотрят на перспективы гривни на ближайшие три месяца.

Как сообщал УНИАН, согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, в апреле текущего года эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован, исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.

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