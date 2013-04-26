ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «У Украины есть три месяца для выполнения условий Евросоюза - глава МИД Польши» пишет: если они будут реализованы перед саммитом «Восточное партнерство», то будет слишком поздно…

* * *

Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Девальвация неизбежна, ипотека недоступна, а банки считают прибыль и проводят кадровые изменения» подает анализ основных экономических событий за 25 апреля…

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Труба - миру», в котором пишет: оживление добывающих и транспортных проектов в нефтегазовой сфере сыграло на руку украинским производителям труб. Компания Shell провела сертификацию и намерена закупать продукцию группы «Интерпайп» для реализации проектов не только в Украине, но и в других странах. Интерес к украинским трубам проявляют Турция и Азербайджан. В ближайшие годы структура сбыта трубных компаний может измениться - в их продажах все меньшую долю будут занимать Россия и страны Таможенного союза, отмечают эксперты…

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Налогам указали место», в котором пишет: местные бюджеты могут получить дополнительные доходы в размере 55 млрд грн. Во фракции Партии регионов предлагают все поступления от налога на прибыль оставлять в распоряжении местных органов власти, а не перечислять в госбюджет. В правительстве выступают против такой инициативы, так как это приведет к разбалансированию госбюджета. Даже представители регионов говорят, что им достаточно 25-30% при условии, что компании будут платить налог по месту работы, а не регистрации…

* * *

«Сегодня» в публикации «Экс-директор ЧАЭС, при котором рванул реактор: о новых версиях и жизни после тюрьмы» пишет: несмотря на десятки версий аварии, которые озвучивали и КГБ СССР, и атомщики, Виктор Брюханов убежден, что вразумительных причин до сих пор никто так и не назвал. Но есть только две взаимосвязанных версии взрыва…

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Газовая война: какие у России шансы перекрыть нам реверс из ЕС» пишет: «Газпром» проверит законность реэкспорта топлива из Европы. Но даже если Россия обратится в Стокгольмский арбитраж, ее шансы на выигрыш, по словам экспертов, низкие…

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Данилишин: Правительству нужно перейти к радикальным действиям» пишет: сегодня в стране наблюдается не просто экономический кризис, а крах модели экономического развития - фактически исчерпываются резервы заложенной в советские времена хозяйственной модели и отсутствует новая стратегическая альтернатива развития, считает экс-министр экономики Богдан Данилишин…

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Транснефть» угрожает остановить поставку топлива из Украины в Европу» пишет: давние споры российской компании с украинскими властями за нефтепроводную трубу через Украину в Венгрию толкают ее на радикальные шаги…

* * *

«Ведомости» в публикации «Владимир Путин выразил недовольство правительством» пишут: в телеэфире президент России дал понять, что Медведевым недоволен, но пока его не меняет. Алексея Кудрина называют главным претендентом на пост премьера…

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Москва отменяет стройки на присоединенных территориях» пишут: власти столицы РФ начали ревизию инвестиционных проектов на присоединенных территориях и первые восемь - более чем на 0,2 млн кв. м жилья - уже забраковали…

(УНИАН)